В Ростове-на-Дону концерт группировки «Ленинград» собрал рекордное количество зрителей

Социальные сети пестрят снимками ростовчан, которые накануне, 13 сентября, отправились на концерт группировки «Ленинград». Организаторы пообещали крутой суперзвук на «Ростов-Арене» и сдержали слово. Ростовчане оценили одну из лучших в мире акустических систем и спецтехнологии, позволяющие «поднять» звук под крышу стадиона.

- Спасибо, - понеслось в городских пабликах.

- Было классно!

leningrad_on РОСТОВ, СПАСИБО! Вот это да ! Невероятно крутые вы . Едем дальше #ленинградашоу

- Потрясающее шоу, чудесный вечер, вы зажгли Ростов! Спасибо!

- Собрать 45 тысяч — это круто, больше чем у Басты!

К слову, на самом деле зрителей было больше - 46365 человек. Для сравнения — самым посещаемый матч на «Ростов Арена» во время проведения игр чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии собрал 43109 болельщиков.

Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

Но вернемся к выступлению. В соцсетях появились и снимки музыкантов с цимлянскими лещами, которые, судя по всему, им подарили после концерта. А с другой стороны, что еще вручать на Дону? Рыбка нереально больших размеров - больше полуметра. Не удивительно, что вскоре на официальной странице группировки появилась благодарность от музыкантов за теплый прием.

Напомним, «Ленинград» приехал в Ростов-на-Дону в рамках последнего тура. Сергей Шнуров заявил о завершении музыкальной деятельности.

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