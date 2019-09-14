И.о главы администрации поздравил жителей с Днем города и посетил стенд «Комсомольской правды» на набережной

Ростов-на-Дону отмечает юбилей города. Широко, красиво и ярко. Впервые о начале гуляний оповестил колокольный звон во всех городских храмах. Центральным местом проведения юбилея стала набережная города, которая превратилась в одну большую праздничную площадку.

- Мы долго ждали этого дня, вместе готовились к нему и вот он наступил! - поздравил жителей и.о главы администрации Алексей Логвиненко. - День рождения Ростова-на-Дону официально объявляем открытым! Ростову 270 лет. И вся его история - это история ростовчан. Миллионы жителей города создавали, мечтали, творили, строили и развивали Ростов. Мы продолжаем дело наших предков, вкладывая в столицу Дона свое сердце и душу!

Во время экскурсии по набережной и.о главы администрации Алексей Логвиненко и глава Ростова Зинаида Неярохина посетили стенд «Комсомольской правды».

И. о. главы администрации Алексей Логвиненко оставил пожелание городу и жителям на интерактивной доске поздравлений "Комсомолки"Фото: Мария ШАБАНОВА

Здесь каждый желающий может получить в подарок праздничную газету со своим снимком на первой полосе, а также оставить пожелание любимому городу на интерактивной доске и сделать снимок на память.

Оставила пожелание и заместитель главы администрации города по экономике Светлана Камбулова.Фото: Мария ШАБАНОВА

Идея очень понравилась ростовчанам, которые даже выстраивались в очередь, чтобы стать обладателем бумажную газету с индивидуальной обложкой.

Пожелание Светланы Камбуловой.Фото: Мария ШАБАНОВА

Дорогие ростовчане и гости города! «Комсомольская правда» от души поздравляет всех с юбилеем нашего любимого города и с публикует фотографии тех, кто сегодня был и будет с нами.

огда хочется поздравить любимый город, "Комсомолка" советует не сдерживаться.Фото: Мария ШАБАНОВА

Всем семьям Ростова крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия! Счастья вам и хороших новостей!

На день города "Комсомолка" дарила газеты и снимки на память.Фото: Мария ШАБАНОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

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