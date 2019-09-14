В фотографиях: как Ростов-на-Дону отмечает День города

Ростов-на-Дону отмечает юбилей. Прекрасному городу, где проживают люди самых разных национальностей, исполнилось 270 лет. С самого утра праздничное оживление на набережной, в парках и скверах.

- Здесь очень круто, празднично, атмосферно и радостно, - передает с места корреспондент «Комсомолки» Алексей Попков. - На набережной несколько сцен, много игровых площадок, мест для отдыха, интересный фестиваль «Ростов многонациональный», выставка танков.

Колокольный звон во всех городских храмах оповестил ростовчан о начале праздничных гуляний, посвященных 270-летию Ростова-на-Дону. Фото: администрация города

На набережной прошел фестиваль национальных культур. Фото: Алексей ПОПКОВ

На набережной работает и площадка «Комсомольской правды», где все желающие могут сделать снимок и попасть на первую обложку печатной (да-да-да!) газеты, которую можно забрать с собой на память.

За всех ростовчан был отслужен молебен. Фото: администрация города

У фотнтана "Ростовчанка". Фото: Алексей ПОПКОВ

В рамках празднования в Ростове проходят и мастер-классы, и концерты, и детский этнографический фестиваль «Мы – единое целое». На аллеях и проезжей части ростовчан и гостей развлекают коллективы с показательными выступлениями экстремальных видов спорта, выставка автомобилей и активные зоны - научное шоу и шоу мыльных пузырей.

Выставка оружия. Фото: Алексей ПОПКОВ

Вечером на Театральной площади пройдет гала-концерт с выступлениями лучших участников городского конкурса «Звезды Ростова», а также звезд российской эстрады - группы «2Маши» и рэпера Басты.

Набережная превратилась в большую праздничную площадку. Фото: Алексей ПОПКОВ

Напомним, датой основания Ростова-на-Дону считается 1749 год, когда российская императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении в устье реки Темерник государственной таможни.

А еще - выставка военной техники. Фото: Алексей ПОПКОВ

После этого здесь появляется порт, а в 1761 году - начинается строительство военной крепости Святого Димитрия Ростовского. Выгодное географическое положение способствовало экономическому развитию Ростова. К своему 100-летию город насчитывал около 15 тысяч жителей, а к XX веку в нем проживало уже свыше 110 тысяч человек. Сегодня в донской столицы проживает свыше миллиона человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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