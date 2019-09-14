2019-09-14T15:38:40+03:00
Общество

Гигантский царь-каравай из Ростова-на-Дону признан самым большим в России

Рекорд официально зарегистрирован во время празднования Дня города [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ростовский каравай признан самым большим в России.Ростовский каравай признан самым большим в России.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В субботу, 14 сентября, во время празднования юбилея Ростова-на-Дону был официально установлен рекорд. На территории местного парка хлебопеки изготовили царь-каравай из пяти ярусов весом 1209 килограммов.

Представители книги рекордов России измерили гигантский каравай и признали самым большим. Он вышел высотой 1,6 метра, а диаметром - 3,85 метра. Простоял каравай не долго. Сразу после того, как прошла официальная церемония измерения, его разрезали на кусочки и угостили зрителей.

- Получился не только огромным, но и вкусным, - постановили ростовчане.

Одного каравая хватило, чтобы накормить больше ста гостей праздника.

На каравай ушло 750 кг муки Фото: Ирина ПОТЕРЯ

На каравай ушло 750 кг мукиФото: Ирина ПОТЕРЯ

Напомним, сегодня, 14 сентября, Ростову исполнилось 270 лет. Город гуляет широко, ярко и хлебосольно. С самого утра на набережной и в парках Ростова-на-Дону идут концерты и работают выставки. Ожидается приезд главного любимца города - Василия Вакуленко, он же - Баста. Уроженец Ростова-на-Дону выступит во время гала-концерта.

КСТАТИ

Сколько продуктов ушло на рекордный каравай

Муки - 750 килограммов, дрожжей - 18 килограммов, сахара - 75 килограммов, молока - 24 литра, маргарина - 24 кг, яиц - 1,2 тысячи, ванилин - 1 кг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Концерт группировки «Ленинград» собрал рекордное количество зрителей

Накануне Дня города, 13 сентября, группировка "Ленинград" дала большой концерт в рамках прощального тура. Он прошел на стадионе "Ростов Арена", куда пришло свыше 46 тысяч человек. Столько людей не было даже во время матчей чемпионата мира по футболу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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