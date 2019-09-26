2019-09-26T20:40:15+03:00
Политика

Сити-менеджером столицы Калмыкии назначен экс-лидер ДНР Дмитрий Трапезников

Его кандидатуру депутатам городского собрания Элисты предложил избранный глава республики Бату Хасиков
Александр СТЕПАНОВ
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Кандидатуру Дмитрия Трапезникова элистинские депутаты поддержали единогласно. Фото: пресс-служба администрации Элисты.Кандидатуру Дмитрия Трапезникова элистинские депутаты поддержали единогласно. Фото: пресс-служба администрации Элисты.
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Депутаты городского собрания Элисты единогласно проголосовали за кандидатуру бывшего врио главы Донецкой народной республики Дмитрия Трапезникова в качестве нового руководителя администрации столицы Калмыкии.

На этот пост его выдвинул избранный 8 сентября новым главой республики Бату Хасиков, сопроводив свою рекомендацию коротким объяснением: «Элисте нужен настоящий антикризисный менеджер».

38-летний Дмитрий Трапезников – уроженец Краснодара, но фактически всю жизнь прожил в Донецке, куда его семья переехала, когда ему исполнился год.

Получил несколько дипломов о высшем образовании: в 2004-м он окончил Донбасскую госакадемию строительства и архитектуры (специальность "Промышленное и гражданское строительство"), в 2005-м - Донецкий университет управления ("Экономика и менеджмент"), в 2017-м - магистратуру Донецкой академии управления и госслужбы ("Государственное и муниципальное управление") и магистратуру Кабардино-Балкарского университета в Нальчике ("Экономика"), а год назад - Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил.

Работал менеджером донецкого ФК «Шахтер», был топ-менеджером ряда крупных бизнес-структур.

В 2015-м, через год после начала гражданской войны на юго-востоке Украины и объявления самопровозглашенной Донецкой народной республики, стал первым заместителем руководителя администрации главы ДНР (этот пост занимал тогда Александр Захарченко, погибший 31 августа 2018-го при взрыве бомбы в кафе «Сепар») и, по совместительству, начальником управления внутренней политики.

Новый сити-менеджер Элисты был лично дружен с погибшим главой ДНР Александром Захарченко. Фото: o-dnr.livejournal.com

Новый сити-менеджер Элисты был лично дружен с погибшим главой ДНР Александром Захарченко. Фото: o-dnr.livejournal.com

Через год его повысили до зампреда Совета министров ДНР, тогда же году ему было присвоили звание полковника Вооруженных сил республики.

31 августа 2018 года, буквально сразу после гибели Захарченко, был избран временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики с совмещением постов председателя Совета министров и Верховного главнокомандующего.

- Трапезников является автором программ государственного строительства, развития здравоохранения, образования, социального обеспечения, строительства и ЖКХ, информационной политики и связи, внутренней политики и администрирования государства, - уточнили «КП» в администрации Элисты.

К слову, Бату Хасиков, давая рекомендацию Дмитрию Трапезникову, не зря, видимо, акцентировал внимание на «антикризисном» характере работы, которая предстоит новому сити-менеджеру: в отношении предыдущего главы администрации столицы Калмыкии Окона Нохашкиева, занимавшего эту должность два года, было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Но он успел скрыться, и был объявлен в розыск.

По версии следствия, с согласия Нохашкиева, незаконно подписывались распоряжения о списании денег с пенсионных счетов детей-инвалидов из интерната, всего таким образом было потрачено свыше двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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