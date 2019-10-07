В Ростове-на-Дону задержали парня, зарезавшего 21-летнюю студентку

В Ростове-на-Дону следователи выясняют детали убийства 21-летней Виктории, которую нашли в квартире на Еременко. Главный подозреваемый – ее близкий друг. Он задержан, но вину свою не признает и молчит, воспользовавшись конституционным правом не давать против себя показания.

- По предварительным данным, 4 октября подозреваемый, находясь в одной из квартир, расположенных по улице Еременко, действуя из личных неприязненных отношений, нанес своей 21-летней знакомой множественные удары кухонным топориком и ножом, - рассказала "КП-Ростов" Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Впоследствии, с целью скрыть совершенное преступление, он совершил поджог.

Напомним, все случилось в многоэтажном доме на Еременко. Утром 5 октября спасатели сообщили о погибшем во время пожара мужчине, затем уточнили информацию - скончалась девушка. Приехавшие на место эксперты установили, что она не просто задохнулась, а была жестоко убита. Вскоре задержали ее друга. На странице красавицы-студентки всего пять фотографий, но очень много друзей. Судя по откликам, еще не все знают о том, что Виктория погибла.

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