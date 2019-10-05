В Ростове-на-Дону загорелась многоэтажка: есть погибший
Сегодня, пятого октября, в Ростове-на-Дону произошел серьезный пожар. В 7.25 утра на Еременко, 85/3 вспыхнула квартира, расположенная на девятом этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, спасатели эвакуировали из дома 80 человек.
В квартире, где начался пожар, находилось два человека. Один из них, мужчина, погиб. Женщину-инвалида удалось спасти.
- Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На месте работали 11 спецмашин и 33 спасателя, - прокомментировали в ведомстве.
Локализовали пожар в восемь утра.
Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в районе Ботанического сада произошел пожар. Как оказалось, сгорела баня.
ИСТОЧНИК KP.RU