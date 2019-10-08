2019-10-08T16:46:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта 26 и 27 октября: где и когда

Автомобилистам следует заранее планировать маршрут
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Движение транспорта ограничат в центре Ростова с 26 по 27 октября. Фото: пресс-служба ростовской мэрииДвижение транспорта ограничат в центре Ростова с 26 по 27 октября. Фото: пресс-служба ростовской мэрии
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В субботу, 26 октября, во время проведения мероприятий в кафедральном соборе на Соборной площади изменится схема движения транспорта в центре Ростова-на-Дону, сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Итак, с 26 октября и в течение всего дня 27 октября проезд будет ограничен по улице Станиславского, Московской, Темерницкой на участке от проспекта Буденновский до Ворошиловского, а также по переулкам Газетный, Семашко на участке от улицы Серафимовича до Обороны.

Автомобилистам и людям, пользующимся общественным транспортом, следует учитывать введенные изменения и заранее планировать маршрут перемещения в выходные с 26 по 27 октября.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донскую столицу на торжественное открытие отреставрированного собора Рождества Пресвятой Богородицы приедет Патриарх Кирилл. За всю 160-летнюю историю там не было реставрационных работ: даже после Великой Отечественной войны, во время которой собор сильно пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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