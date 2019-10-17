В Ростове-на-Дону устранили прорыв на Северном водоводе

В четверг, 17 октября, на Северном водоводе устранили прорывы труб, которые привели к отключению холодной воды в многоквартирных домах Ворошиловского и Советского районов города. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", коммунальная авария произошла на улице Орбитальной и переулке 1-м Машиностроительном.

- Сейчас водоснабжение восстановлено. В некоторых домах вода появится в ближайшие часы, - сообщила "Комсомольской правде-Ростов" пресс-секретарь АО «Ростовводоканал» Наталья Булахтина.

Повреждения устраняли 25 человек и 10 единиц техники. Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал»

В работах по устранению аварийной ситуации были задействованы четыре аварийные бригады АО «Ростовводоканала». В из составе работали 25 человек и 10 единиц техники. Горожан, проживающих в домах, где вода была отключена на время ремонта, обеспечили водой в полном объеме благодаря резервным емкостям

Специалисты планировали завершить работы к 22 часам 16 октября, но во время устранения повреждений рабочие нашли еще несколько поломок. Работы завершились только к пяти часам утра 17 октября.