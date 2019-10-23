СК опубликовал видео следственных действий с места убийства пятерых человек в Орловском районе Ростовской области
Следственный комитет опубликовал видео с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области. Там погибли пять человек во время разборок двух фермерских кланов.
На кадрах сотрудники ведомства осматривают место происшествия. На них видны пистолет, стрелянные гильзы, магазин для патронов и бейсбольная бита.
Следственные действия на месте убийства в Ростовской области.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", инцидент в хуторе Чернозубовка произошел накануне, 22 октября. Между местными жителями разгорелся конфликт из-за земельных участков и судов, где одна из сторон дважды выиграла дело и отсудила крупную сумму, а также управления местным совхозом.
Одного из участников конфликта удалось задержать - 39-летний Малхази Дакишвили. Он скрывался от сотрудников правоохранительных органов у себя дома. В настоящее время в розыске еще два человека. Преступники вооружены и крайне опасны.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до двадцати лет лишения свободы.
Сейчас по факту происшедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.
Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. «Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.
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ИСТОЧНИК KP.RU