СК опубликовал видео следственных действий с места убийства пятерых человек в Орловском районе Ростовской области

Следственный комитет опубликовал видео с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области. Там погибли пять человек во время разборок двух фермерских кланов.

На кадрах сотрудники ведомства осматривают место происшествия. На них видны пистолет, стрелянные гильзы, магазин для патронов и бейсбольная бита.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739597" frameborder="0"></iframe> Следственные действия на месте убийства в Ростовской области.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", инцидент в хуторе Чернозубовка произошел накануне, 22 октября. Между местными жителями разгорелся конфликт из-за земельных участков и судов, где одна из сторон дважды выиграла дело и отсудила крупную сумму, а также управления местным совхозом.

Одного из участников конфликта удалось задержать - 39-летний Малхази Дакишвили. Он скрывался от сотрудников правоохранительных органов у себя дома. В настоящее время в розыске еще два человека. Преступники вооружены и крайне опасны.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до двадцати лет лишения свободы.

Сейчас по факту происшедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. «Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многолетняя вражда двух кланов: стали известны подробности перестрелки фермеров в Ростовской области, в которой погибли пять человек

В Орловском районе Ростовской области крупная ссора двух фермерских семей Бациевых и Дакишвили закончилась кровавой перестрелкой с пятью трупами (подробности)