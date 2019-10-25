2019-10-25T12:50:23+03:00
Здоровье

Врачи Областной детской больницы провели осмотры детей в отдаленных районах Ростовской области

Такие обследования жителей района на базе центральных районных больниц выездные бригады специалистов проводят систематически
Ольга ГОПАЛО
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На прием к областными специалистам попали более 200 маленьких жителей этих районов. Фото: пресс-служба Минздрава РО.На прием к областными специалистам попали более 200 маленьких жителей этих районов. Фото: пресс-служба Минздрава РО.
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Профессиональные осмотры от областных специалистов получили маленькие жители отдаленных районов Ростовской области - Заветинского и Ремонтненского. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, такие осмотры жителей этих и других районов на базе центральных районных больниц выездные бригады специалистов проводят систематически.

Известно, что прием проводили доктора Областной детской клинической больницы. Ребят осматривали педиатр, невролог, кардиолог, отоларинголог и травматолог-ортопед. При необходимости, маленьких пациентов консультировали сразу несколько специалистов. Кроме того, по показаниям детям проводились и ультразвуковые исследования, и электрокардиограммы. Также забор анализов производился мобильной лабораторией.

Такие обследования жителей района на базе центральных районных больниц выездные бригады специалистов проводят систематически. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Такие обследования жителей района на базе центральных районных больниц выездные бригады специалистов проводят систематически. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Причем, консультации областных специалистов смогли получить не только дети, состоящие на диспансерном учете и имеющие различную патологию, но и все желающие. А при необходимости тут же выдавались еще и направления на дальнейшие обследования в Областную детскую клиническую больницу.

В итоге, на прием к областными специалистам попали более 200 маленьких жителей этих районов.

Как отметила глава донского минздрава Татьяна Быковская, выездные бригады специалистов областных лечебных учреждений регулярно проводят такие выезды, консультации и осмотры жителей области на базе центральных районных больниц. Все это делается прежде всего для повышения доступности качественной специализированной медицинской помощи населению.

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