Врачи Областной детской больницы провели осмотры детей в отдаленных районах Ростовской области

Профессиональные осмотры от областных специалистов получили маленькие жители отдаленных районов Ростовской области - Заветинского и Ремонтненского. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, такие осмотры жителей этих и других районов на базе центральных районных больниц выездные бригады специалистов проводят систематически.

Известно, что прием проводили доктора Областной детской клинической больницы. Ребят осматривали педиатр, невролог, кардиолог, отоларинголог и травматолог-ортопед. При необходимости, маленьких пациентов консультировали сразу несколько специалистов. Кроме того, по показаниям детям проводились и ультразвуковые исследования, и электрокардиограммы. Также забор анализов производился мобильной лабораторией.

Такие обследования жителей района на базе центральных районных больниц выездные бригады специалистов проводят систематически. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Причем, консультации областных специалистов смогли получить не только дети, состоящие на диспансерном учете и имеющие различную патологию, но и все желающие. А при необходимости тут же выдавались еще и направления на дальнейшие обследования в Областную детскую клиническую больницу.

В итоге, на прием к областными специалистам попали более 200 маленьких жителей этих районов.

Как отметила глава донского минздрава Татьяна Быковская, выездные бригады специалистов областных лечебных учреждений регулярно проводят такие выезды, консультации и осмотры жителей области на базе центральных районных больниц. Все это делается прежде всего для повышения доступности качественной специализированной медицинской помощи населению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Качественная помощь в качественных условиях»: В Ростовской области за месяц открыли три модульные врачебные амбулатории

Доступность медицинской помощи, в том числе на селе, - одна из задач нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которого на Дону действует региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи». В Ростовской области открываются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в тех населенных пунктах, где проживает более 101 человека. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Медицинская помощь стала еще ближе»: В Милютинском районе открыт новый фельдшерско-акушерский мобильный пункт

Первичную медицинскую помощь теперь будут оказывать в современных комфортных условиях. Именно так могут сказать жители хутора Широкий Лог Ростовской области. В сентябре здесь открылся долгожданный модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). (подробности)