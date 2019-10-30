Нацпроект «Здравоохранение»: В поликлинику Областной детской больницы Ростова-на-Дону поступило новое оборудование

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в поликлинику Областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону - она является самой большой в нашем регионе - поступило новое оборудование. Благодаря чему юные пациенты смогут получать еще более качественную медицинскую помощь.

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, ежегодно здесь консультируют более 55 тысяч детей. А всего лечебное учреждение в рамках нацпроекта получило 12 позиций нового современного оборудования.

Лор-кабинет поликлиники теперь будет оснащен лор-комбайном. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.

В частности, целый ряд новых аппаратов появился в офтальмологических кабинетах.

- Часть прежнего оборудования здесь работала уже 15 лет, устарев физически и морально, - добавили в донском минздраве. - Теперь же, благодаря новым авторефкератометрам, налобным бинокулярным офтальмоскопам, приборам для исследования поля зрения и другим важным инструментам для работы врачей, офтальмологи поликлиники могут качественно провести диагностику заболеваний глаза, придаточного аппарата глаза, достоверно уточнить нарушения зрения и назначить адекватное лечение.

Кроме того, лор-кабинет поликлиники теперь будет оснащен лор-комбайном. Известно, что новый аппарат предназначен для проведения всех диагностических процессов, оснащен риноскопами и ларингоскопами. Это позволяет визуально увидеть слизистую носа, гортани, связки и подсвязочное пространство. По сути, это полностью укомплектованное рабочее место лор-врача. И такого оборудования здесь никогда прежде не было.

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