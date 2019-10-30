2019-10-30T16:47:17+03:00
Здоровье

Нацпроект «Здравоохранение»: В поликлинику Областной детской больницы Ростова-на-Дону поступило новое оборудование

Как рассказали в региональном минздраве, ежегодно здесь консультируют более 55 тысяч детей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Теперь юные пациенты смогут получать еще более качественную медицинскую помощь. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.Теперь юные пациенты смогут получать еще более качественную медицинскую помощь. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.
Изменить размер текста:

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в поликлинику Областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону - она является самой большой в нашем регионе - поступило новое оборудование. Благодаря чему юные пациенты смогут получать еще более качественную медицинскую помощь.

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, ежегодно здесь консультируют более 55 тысяч детей. А всего лечебное учреждение в рамках нацпроекта получило 12 позиций нового современного оборудования.

Лор-кабинет поликлиники теперь будет оснащен лор-комбайном. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.

Лор-кабинет поликлиники теперь будет оснащен лор-комбайном. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.

В частности, целый ряд новых аппаратов появился в офтальмологических кабинетах.

- Часть прежнего оборудования здесь работала уже 15 лет, устарев физически и морально, - добавили в донском минздраве. - Теперь же, благодаря новым авторефкератометрам, налобным бинокулярным офтальмоскопам, приборам для исследования поля зрения и другим важным инструментам для работы врачей, офтальмологи поликлиники могут качественно провести диагностику заболеваний глаза, придаточного аппарата глаза, достоверно уточнить нарушения зрения и назначить адекватное лечение.

Кроме того, лор-кабинет поликлиники теперь будет оснащен лор-комбайном. Известно, что новый аппарат предназначен для проведения всех диагностических процессов, оснащен риноскопами и ларингоскопами. Это позволяет визуально увидеть слизистую носа, гортани, связки и подсвязочное пространство. По сути, это полностью укомплектованное рабочее место лор-врача. И такого оборудования здесь никогда прежде не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи Областной детской больницы провели осмотры детей в отдаленных районах Ростовской области

Профессиональные осмотры от областных специалистов получили маленькие жители отдаленных районов Ростовской области - Заветинского и Ремонтненского. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, такие осмотры жителей этих и других районов на базе центральных районных больниц выездные бригады специалистов проводят систематически. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Помощь в лечении пациентов": В Ростове-на-Дону Областная детская клиническая больница получила в дар новое оборудование

Новое специализированное оборудование получила в дар Областная детская клиническая больница Ростовской области. Известно, что современный аппарат с предусилителем сигнала и набором дополнительных датчиков подходит для взрослых, детей и новорожденных. Он позволяет отслеживать уровень насыщения кислородом скелетной мускулатуры, тканей головного мозга и других органов. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Четыре человека пострадали на трассе в Ростовской области
В Ростове-на-Дону утвердили размер материальных компенсаций людям, пострадавшим при ЧС
В Ростове-на-Дону грабить-рецидивист напал на женщину и сорвал золотую цепочку
«Спартак» положил глаз на полузащитника «Ростова» Норманна
В Ростовской области разыскивают подозреваемого из Якутии в причинении тяжкого вреда здоровью
В Ростове-на-Дону глава департамента имущественно-земельных отношений уволилась по собственному желанию
«С жиру бесится!»: Татьяна Котова похвасталась дорогим блюдом из трюфеля
В России появится крупнейший в России технологичный бизнес-парк класса «А»
Мария Лиман отправилась в горы в одном нижнем белье
«Оле не могло ничего достаться»: Муж Анастасии Костенко рассказал о брачном договоре с Бузовой
Депутат Госдумы требует наказать давивших машиной собаку полицейских в Ростове
Мужчина застрелил соседа из раритетного ружья в Ростовской области
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали отбойные пневматические молотки
В Ростовской области в розыск объявлен 80-летний пенсионер
В Батайске лже-террориста приговорили к условному сроку
Погода в Ростове-на-Дону 30 октября - 3 ноября октября 2019: дождь и первые заморозки
Отключение сета в Ростове-на-Дону 30 октября 2019: где и когда
Аэропорт «Платов» принял участие в флешмобе «Тетрис челлендж»
«Вы так по дому ходите?»: Фанаты раскритиковали «Мисс Интерконтиненталь» Валентину Расулову за откровенный наряд
«Замуж тебе надо!»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников на пляже в Малибу
В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели больше 11 тысяч человек
Стадион «Ростов Арена» станет безубыточным в 2024 году
Получите в подарок расписание уроков для вашего ребенка!
Ростовчанка украла у друга драгоценный браслет
Два налета в один день: грабителей магазина и почты поймали в Ростовской области
«Это сюрреалистично»: Карпин с юмором оценил шансы «Ростова» на чемпионство
Власти Ростова продлят Орбитальную в Суворовский микрорайон
«Ее испугалась даже полиция»: в Ростове овчарка разорвала кота на глазах у детей