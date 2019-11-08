Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская: «Раннее выявление рака - возможность дожить до 80+»

В Ростове-на-Дону обсудили ситуацию с онкозаболеваемостью в регионе, а также тему совершенствования способов диагностирования и лечения онкологических заболеваний. Встреча прошла накануне Всероссийской акции по ранней диагностике рака простаты.

Министр здравоохранения РО Татьяна Быковская. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

«РАК НЕ ПРИГОВОР»

- В этом году стартовал нацпроект «Здравоохранение», одной из составляющих которого является борьба с онкологическими заболеваниями, - рассказала глава донского минздрава Татьяна Быковская. - Одна из задач, которая ставится программой «Борьба с онкологическими заболеваниями», - это, прежде всего, ранняя выявляемость, диагностика и информирование населения о том, что на сегодняшний день обнаруженный в ранней стадии рак - это не приговор, это возможность вылечиться, жить долго и счастливо.

По словам министра, сейчас существуют две самые распространенные онкологические проблемы - это рак молочной железы и рак простаты, выявление которых на ранней стадии дает возможность человеку дожить до 80+ и умереть естественной смертью.

- На территории Ростовской области есть мощная база Ростовского медуниверситета, и благодаря совместной работе практического здравоохранения и научного сообщества мы принимаем участие во всех акциях, направленных на информирование и раннюю диагностику, - сообщила Татьяна Юрьевна. - Например, акция «Розовая ленточка», направленная на раннее выявление рака груди у женщин. Есть и Всероссийская акция, цель которой - ранняя диагностика рака предстательной железы у мужчин.

В Ростове-на-Дону обсудили ситуацию с онкозаболеваемостью в регионе.Фото: Олег УКЛАДОВ

«68 ЧЕЛОВЕК НА СТО ТЫСЯЧ МУЖЧИН ЕЖЕГОДНО»

- Мы много знаем о причинах возникновения рака, но мы практически ничего не знаем о причинах возникновения рака предстательной железы, - говорит вице-президент Российского общества урологов, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор Михаил Коган. - Мы гораздо лучше понимаем мозг, работу сердца, как работают почки и мочевая система. Но мало знаем о том, для чего мужчине предстательная железа и почему в ней развивается рак. Так, в 10% случаев он передается по наследству. На 100 тысяч мужского населения ежегодно заболевают 68 человек. А сам орган является самым болезненным у мужчины. При том, что рак предстательной железы не только в мире, но и в нашей стране занимает второе место по числу всех раков. И его трудно отличить, например, от воспалительных процессов или от аденомы предстательной железы. Поэтому нам надо задумываться над тем, как мы диагностируем и лечим этот рак.

Так, Ростовская область занимает передовые позиции в стране по диагностике и лечению рака предстательной железы, которыми здесь начали заниматься еще в 93 году.

- Мы первые в стране организовали диагностику - звуковую, МРТ и другие методы. И начали раньше всех делать операции, являемся лидерами в лечении рака, - продолжает специалист. - Все это привело к тому, что в 2018 году в стране диагностировано 42 тысячи случаев этого рака, из которых в Ростовской области - 1 264. Причем ранняя диагностика у нас занимает 66%, а в Москве - 68%. Во всех остальных регионах ниже. К слову, Ростов-на-Дону входит в тройку городов, где назначается самое эффективное лечение рака предстательной железы.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ САМОГО ЧЕЛОВЕКА»

- У нас сегодня есть все возможности: идет переоснащение онкологических диспансеров и институтов и есть специалисты. Наши коллеги могут лечить на самом высоком европейском уровне, - говорит Татьяна Юрьевна.

Медики уверены: отношение жителей к своему здоровью надо менять. И предстоящая Всероссийская акция по ранней диагностике рака простаты может поменять психологию врача и пациента. Она состоится в субботу, 16 ноября, в РостГМУ и лечебных учреждениях. Бесплатный прием больных проведут ведущие специалисты Юга России, которые и будут заниматься диагностикой заболевания предстательной железы.

Сейчас медики много знают о причинах возникновения рака.Фото: Олег УКЛАДОВ

ВАЖНО!

Прием уролога пройдёт

Дата, время: 16 ноября, с 10:00 до 12:00.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 38 (поликлиника РостГМУ).

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