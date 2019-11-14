2019-11-15T15:29:33+03:00
Здоровье

В Ростовской области лечебные учреждения получили мебель на 132 миллиона рублей

Соответствующее постановление о передаче имущества в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было принято на заседании донского правительства
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области активно оснащаются больницы и поликлиники. Фото: пресс-служба Минздрава РО.В Ростовской области активно оснащаются больницы и поликлиники. Фото: пресс-служба Минздрава РО.
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В Ростовской области активно оснащаются больницы и поликлиники, в том числе благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В частности, новую и современную медицинскую мебель получили учреждения здравоохранения 33 муниципальных образований региона.

Как рассказали в донском минздраве, соответствующее постановление «О передаче имущества из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области» было принято в ноябре на заседании донского правительства.

- В рамках национального проекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета министерство здравоохранения закупает достаточно большое количество имущества и оборудования для муниципальных лечебных учреждений, - отметила глава донского министерства здравоохранения Татьяна Быковская.

Так, согласно документу, медицинские учреждения получили закупленные в рамках реализации мероприятий в сфере охраны здоровья медицинские каталки, ходунки, устройства для перемещения пациентов с изменением высоты, кресла, кровати и прикроватные тумбочки. Все они были приобретены министерством здравоохранения региона. А общая сумма передаваемого имущества составила более 132 миллионов рублей.

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