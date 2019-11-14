В Ростовской области лечебные учреждения получили мебель на 132 миллиона рублей

В Ростовской области активно оснащаются больницы и поликлиники, в том числе благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В частности, новую и современную медицинскую мебель получили учреждения здравоохранения 33 муниципальных образований региона.

Как рассказали в донском минздраве, соответствующее постановление «О передаче имущества из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципальных образований в Ростовской области» было принято в ноябре на заседании донского правительства.

- В рамках национального проекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета министерство здравоохранения закупает достаточно большое количество имущества и оборудования для муниципальных лечебных учреждений, - отметила глава донского министерства здравоохранения Татьяна Быковская.

Так, согласно документу, медицинские учреждения получили закупленные в рамках реализации мероприятий в сфере охраны здоровья медицинские каталки, ходунки, устройства для перемещения пациентов с изменением высоты, кресла, кровати и прикроватные тумбочки. Все они были приобретены министерством здравоохранения региона. А общая сумма передаваемого имущества составила более 132 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская: «Раннее выявление рака - возможность дожить до 80+»

В Ростове-на-Дону обсудили ситуацию с онкозаболеваемостью в регионе, а также тему совершенствования способов диагностирования и лечения онкологических заболеваний. Встреча прошла накануне Всероссийской акции по ранней диагностике рака простаты. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нацпроект «Здравоохранение»: В поликлинику Областной детской больницы Ростова-на-Дону поступило новое оборудование

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в поликлинику Областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону - она является самой большой в нашем регионе - поступило новое оборудование. Благодаря чему юные пациенты смогут получать еще более качественную медицинскую помощь. (подробности)