2019-11-22T17:03:42+03:00
Общество

"Самоцветы, жемчуг и блестки": Дончанка Алина Санько показала русский народный костюм, в котором выступит на конкурсе «Мисс Мира»

Девушка уже встретилась с соперницами [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Алина Санько стала самой красивой девушкой страны 2019 года. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.Алина Санько стала самой красивой девушкой страны 2019 года. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.
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Самая красивая россиянка - 20-летняя уроженка Азова Алина Санько приехала Лондон, где 14 декабря пройдет финал международного конкурса красоты «Мисс Мира».

Донская красавица приоткрыла тайну и показала своим многочисленным поклонникам русский народный костюм, в котором она предстанет перед жюри в Великобритании.

Девушка готовится представить Россию в конкурсе. Фото: Instagram алины Санько

Девушка готовится представить Россию в конкурсе. Фото: Instagram алины Санько

Наряд Алины Санько создан в гжельских мотивах - в сине-белых цветах. На фотографии видно. что корсет и пышная юбка эффектно подчеркивают стройную фигуру девушки, а массивный кокошник на голове девушки переливается благодаря множеству жемчуга, самоцветов и блесток.

Наряд эффектно подчеркивает фигуру модели Фото: Instagram алина Санько

Наряд эффектно подчеркивает фигуру модели Фото: Instagram алина Санько

Известно, что донская красавица будет выступать первой во второй группах конкурса. Бороться за победу в престижном международном конкурсе за звание самой привлекательной девушки будут еще почти 90 участниц из разных стран мира.

Девушка в своем микроблоге в Instagram попросила пользователей поддержать ее. Алина Санько посвятила подготовке множество времени и сил. До "Мисс России" азовчанка почти не имела опыта в модельной сфере.

Девушка познакомилась со своими соперницами. Фото: Instagram конкурса "Мисс Россия"

Девушка познакомилась со своими соперницами. Фото: Instagram конкурса "Мисс Россия"

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", Алина Санько должна была представлять нашу страну сразу в двух конкурсах: «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Нашу участницу слишком поздно предупредили представителей девушки о дате и месте его проведения. 20-летняя азовчанка не смогла оформить визу и пройти подготовку.

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За девушку голосовали, но победа все-таки стала большой неожиданностью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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