Самая красивая девушка России Алина Санько прошла в ТОП-40 конкурса «Мисс мира»
В Лондоне обладательница титула «Мисс Россия-2019» из Азова Алина Санько прошла отборочный тур конкурса «Мисс мира» - Miss World Top Model.
Донская красавица вошла в ТОП-40 претенденток на звание самой красивой девушки мира в этом году.
Алина Санько долго готовилась к прохождение отборочного тура. Нахождение в ТОП-40 этого престижного международного конкурса предоставляет возможность попадания в суперфинал. Теперь участнице из России предстоит показать народный костюм. Эффектный наряд Алина Санько ранее показала в своем профиле в Instagram.
Девушка показала костю русской красавицы. Фото: Instagram Алина Санько
Нашу участница будет выступать первой во второй группе конкурса. Соперничать с ней за звание самой красивой девушки мира будут еще 89 участниц из разных стран.
Стоит отметить, что возможность представлять страну Алине позволила победа в конкурсе «Мисс Россия-2019». Уроженка города Азова Ростовской области Алина Санько с легкостью обошла конкуренток из других городов и получила корону из белого золота, а также многочисленные подарки от спонсоров.
Дончанка надеется достойно представить свою страну и пройти в финал конкурса, который состоится в середине декабря в Лондоне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Одноклассники «Мисс Россия 2019»: "Алина Санько настоящая - без всякой "пластики" и уколов красоты"
За девушку голосовали, но победа все-таки стала большой неожиданностью (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU