Самая красивая девушка России Алина Санько прошла в ТОП-40 конкурса «Мисс мира»

В Лондоне обладательница титула «Мисс Россия-2019» из Азова Алина Санько прошла отборочный тур конкурса «Мисс мира» - Miss World Top Model.

miss_russia_org Друзья, мы с радостью делимся с вами официальной визиткой Алины Санько для "Мисс Мира 2019". Меня зовут Алина Санько и я Мисс Россия 2019. Эта победа дала мне уникальный шанс выступить от лица России на конкурсе "Мисс Мира 2019". И вот я в Лондоне! Я счастлива представлять самую большую страну в мире и сделаю все, что от меня зависит для победы! #missworld #missrussia #missworld2019 #missrussia2019

Донская красавица вошла в ТОП-40 претенденток на звание самой красивой девушки мира в этом году.

ms.alinasanko Друзья, я рада Вам сообщить, что я прошла в топ 40 топ модель! я очень счастлива! Friends, I am pleased to inform you that I went to the top 40 top model! I am very happy! We wore designs by @zandra_rhodes_ #missworld #missworld2019

Алина Санько долго готовилась к прохождение отборочного тура. Нахождение в ТОП-40 этого престижного международного конкурса предоставляет возможность попадания в суперфинал. Теперь участнице из России предстоит показать народный костюм. Эффектный наряд Алина Санько ранее показала в своем профиле в Instagram.

Девушка показала костю русской красавицы. Фото: Instagram Алина Санько

Нашу участница будет выступать первой во второй группе конкурса. Соперничать с ней за звание самой красивой девушки мира будут еще 89 участниц из разных стран.

ms.alinasanko we are a yellow team !!! get your head in the game! yellow team forward !!! #missworld missworld2019 #yellowteam

Стоит отметить, что возможность представлять страну Алине позволила победа в конкурсе «Мисс Россия-2019». Уроженка города Азова Ростовской области Алина Санько с легкостью обошла конкуренток из других городов и получила корону из белого золота, а также многочисленные подарки от спонсоров.

ms.alinasanko Дорогие друзья, Я счастлива сообщить, что буду представлять нашу великую страну на международном конкурсе Мисс Мира, финал которого состоится 14 декабря в Лондоне. Я буду очень стараться представить Россию наилучшим образом! А также я очень надеюсь на Вашу поддержку во время подготовительного этапа на конкурсе Мисс Мира! #миссроссия2019 #миссроссия #missrussia #missrussia2019 #missworld #missworld2019

Дончанка надеется достойно представить свою страну и пройти в финал конкурса, который состоится в середине декабря в Лондоне.

ms.alinasanko I am opening the door to a new happy stage in my life. London, we'll meet soon!!! #missworld2019 #missworld #missrussia2019 #missrussia

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