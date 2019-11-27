«Лайкни Алинку Санько!»: Россияне могут повлиять на результаты конкурса «Мисс мира»

Самая обаятельная и красивая девушка России этого года - Алина Санько сейчас проходит испытания на международному конкурсе красоты "Мисс мира". Девушка уже вошла в ТОП-40 самых привлекательных женщин Земли.

ms.alinasanko Друзья, я рада Вам сообщить, что я прошла в топ 40 топ модель! я очень счастлива! Friends, I am pleased to inform you that I went to the top 40 top model! I am very happy! We wore designs by @zandra_rhodes_ #missworld #missworld2019

Воодушевившись первыми победами азовчанка готовится к следующим испытаниям. Так, недавно "Мисс Россия-2019"прошла визитку, показ народных костюмов, блиц-интервью и готовится к новым испытаниям.

Для нашей участницы очень важна поддержка со стороны. ведь до победы в конкурсе "Мисс Россия" жила в городе Азове Ростовской области, почти не имела опыта в модельной сфере, не выходила на подиум и только один раз снималась для каталога женской одежды. Победа в главном конкурсе красоты России открыла ей новые возможности.

miss_russia_org голосуйте за Алину Санько на Мисс Мира 2019!

Помочь Алине Санько в конкурсе "Мисс мира" может каждый. В этом году в этом турнире красоты создана сложная система подсчетов голосов, о которой мы будем вам сообщать постепенно.

- Первый этап - это активность болельщиков в приложении. В результате учитывается: количество подписчиков профиля Alina Sanko, лайков, комментариев к фото в приложении. Давайте поддержим российскую красавицу и приблизим Алину к победе! Важен каждый голос, - отметили в пресс-службе конкурса "Мисс Россия".

ms.alinasanko Today we were at the English National Opera! I was in opera for the first time !!! I'm so happy!!! I liked it very much! The performance was stunning! Сегодня мы были в Английской Национальной Опере! Я былa в опере впервые !!! Я так счастлива!!! Мне ооочень понравилось спектакль был потрясающим ! missworld #missworld2019 #missrussia #missrussia2019

Эксперты считают, что у Алины Санько отличные данные для модели. Девушка весит 48 килограммов. Объем груди и бедер: 86 сантиметров. Охват талии: 58 сантиметров. Рост победительницы: 174 сантиметра. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", азовчанка никогда даже не задумывалась о диетах. При этом ее любимое блюдо - донские раки.

ms.alinasanko Вспоминаю чудесный показ @juliadalakian Друзья мои, а для Вас задание Найдите на этой фотографии самого близкого и родного мне человечка #миссроссия2019 #миссроссия #missrussia #missrussia2019 #mbfwrussia2019 #mbfw

Финал конкурса "Мисс мира-2019" пройдет 14 декабря в Лондоне. Участницы представят вечерние наряды, купальники, продемонстрируют свой интеллект и таланты.

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