Лютые морозы ненадолго покинут донскую столицу

Надоевшие жителям южной столицы холода ненадолго отступают.

Но понежиться при этом на солнышке ростовчанам не удастся. Все как раз наоборот – с неба хлынут проливные дожди.

С утра столбик термометра будет колебаться от +1 до +2 градусов. Днем температура повысится до + 5, а к вечеру упадет на один градус и останется на отметке +4. Днем будет преимущественно облачно, но возможны осадки, а к вечеру польет ливень.

Скорость восточного ветра будет колебаться от 11 до 16 метров в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное – 752-755 миллиметров ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет варьироваться от 61 до 98%. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливень в Ростове-на-Дону: улицы превратились в реки, а над водохранилищем образовался смерч.

Непогода превратила город в Венецию.