2019-11-27T07:29:19+03:00
Общество

Лютые морозы ненадолго покинут донскую столицу

Днем столбик термометра поднимется до +5 градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
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На Ростов обрушатся дождиНа Ростов обрушатся дожди
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Надоевшие жителям южной столицы холода ненадолго отступают.

Но понежиться при этом на солнышке ростовчанам не удастся. Все как раз наоборот – с неба хлынут проливные дожди.

С утра столбик термометра будет колебаться от +1 до +2 градусов. Днем температура повысится до + 5, а к вечеру упадет на один градус и останется на отметке +4. Днем будет преимущественно облачно, но возможны осадки, а к вечеру польет ливень.

Скорость восточного ветра будет колебаться от 11 до 16 метров в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное – 752-755 миллиметров ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет варьироваться от 61 до 98%. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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