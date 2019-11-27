2019-11-27T13:29:07+03:00
Общество

«Сетка и перья»: откровенную фотосессию устроила таганроженка на дне обмелевшего залива

Модель пыталась максимально воссоздать обстановку на фестивале в США
Мария ШАБАНОВА
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Жгучая брюнетка приняла участие в вызывающей фотосессии. Фото: соцсетиЖгучая брюнетка приняла участие в вызывающей фотосессии. Фото: соцсети
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Сегодня, 27 ноября, в сети появилась необычная фотосессия, которую сделали на дне обмелевшего Таганрогского залива. На снимках – жгучая брюнетка в откровенном наряде. На девушке – комбинезон из черной сетки, на спине – перья, на глазах – очки необычной формы. Брюнетка на снимках принимает призывные позы и, смотря на нее, не скажешь, что на улице – мороз.

Атмосфера напоминает фестиваль в американской пустыне. Фото: соцсети

Атмосфера напоминает фестиваль в американской пустыне. Фото: соцсети

- Burning man на дне Таганрогского залива, - высказались пользователи о фотоссессии.

Отметим, обстановка, как и наряд, действительно чем-то напоминает известный фестиваль.

Снимки вышли очень атмосферным.Фото: соцсети

Снимки вышли очень атмосферным.Фото: соцсети

Burning man - ежегодный фестиваль, проходящий в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Фестиваль начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда - Ростов», Дон, Азовское море и Таганрогский залив сильно обмелели. Сгон воды спровоцировал сильный ветер.

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Сильный ветер спровоцировал сгон воды.

Жители Таганрога и Ростова-на-Дону наблюдают редкое природное явление. В последние дни порывы ветра, достигали 20-25 метров в секунду, что привело к отводу воды Азовского моря на сотни метров от берега. Похожую ситуацию могут наблюдать ростовчане, глядя на реку Дон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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