2019-11-28T10:30:39+03:00
Общество

Тепло и дождливо: какая погода ожидает ростовчан 28 ноября

К счастью для ростовчан, пробирающий до костей ветер почти стихнет
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове вновь прольются дождиВ Ростове вновь прольются дожди
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Легкий и пока еще осенний дождь снова может стать помехой для планов горожан.

Уходящим на работу с утра необходимо взять с собой зонтик. Дождь будет продолжать идти до полудня, а после до конца дня сохранится облачная погода. Температура воздуха с утра будет доходить до отметки +6, а потом снизится до +4, в дневные часы снова возрастет до +6, а вот к вечеру ощутимо похолодает – столбик термометра опустится до +3.

За день ветер сменит свое направление целых пять раз. С утра будет по-прежнему восточным, потом перейдет в юго-восточный, к полудню сменится на юго-западный, а затем на западный, к вечеру сначала превратится в северо-восточный, а ближе к ночи – в юго-восточный. Скорость ветра порывами будет достигать 5-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слегка пониженным 752-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 90 до 99%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, лишь небольшие возмущения.

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Днем столбик термометра поднимется до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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