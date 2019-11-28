2019-11-28T19:41:54+03:00
Происшествия

Пострадавший от рук главы Донецка мужчина подал на чиновника заявление в полицию

Полиция задержала нарушителя по горячим следам
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Чиновник сбил мужчину и сбежал с места ДТП. Фото: Ростов ГлавныйЧиновник сбил мужчину и сбежал с места ДТП. Фото: Ростов Главный
Изменить размер текста:

Сбитый главой Донецка Юрием Тарасенко мужчина подал заявление в полицию. Сообщил "КП-Ростов-на-Дону" источник в правоохранительных органах.

Чиновник на своем автомобиле Nissan Terrana столкнулся с Kia Optima, за рулем которой находился 43-летний Дмитрий Федотов. Мужчина вышел разобраться с главой Донецка, но тот не пожелал даже выйти из машины, а прокатил обиженного автомобилиста на капоте своего авто.

На самом деле авария была пустяковой, но чиновник испугался встречи с сотрудниками ГАИ, потому что был не трезв, так как возвращался с банкета по случаю 25-летия гордумы. Поэтому он попытался скрыться с места происшествия, но полицейским удалось поймать его по горячим следам.

- Вы меня не трогайте, - заявил глава Донецка человеку, которого он сбил.

У водителя Kiа медики диагностировали сильный ушиб ноги. Мужчина подал заявление в полицию, сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, они вымогали взятки и заставляли наркоманов делать «закладки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он просил меня вернуться, но я сказала, что не могу больше встречаться»: девушка пропавшего студента вспомнила последний разговор с ним
Ссора молодых людей закончилась исчезновением студента-второкурсника. Его уже четыре дня ищут по всему Новосибирску. Мама парня надеется, что тот жив, а вот его девушка в этом не уверена
«Она пыталась помочь ребенку во время приступа»: медсестру из интерната для умственно-отсталых детей в Иркутской области обвиняют в истязании ребенка
Директор учреждения, сотрудница которого якобы ударила ребенка, предполагает, что мамочка, что снимала видео, неверно истолковала действия» [видео]
Новости 24
Сотовый за 70 тысяч похитила злоумышленница у дончанки в торговом центре
Мехом утеплил замерзающую иномарку заботливый ростовчанин
В аэропорту "Платов" из-за тумана задерживаются авиарейсы
В зоопарке Ростова-на-Дону гималайские медведи впали в спячку
В Ростовской области общаться операторы службы 112 смогут отправлять смс
Полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за превышение должностных полномочий
В Ростовской области задержали почти 300 овец-нелегалов
В Ростовской области в розыск объявлен 70-летний пенсионер
Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий
В ЮФУ появится новая образовательная программа по математике для магистратуры
Два жителя Ростовской области попались на краже цветного металла из поезда
"С интеллектом в глазах и без всяких бутылок!": Лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова позвали в Волгодонск посмотреть на сварщиков