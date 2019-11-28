Пострадавший от рук главы Донецка мужчина подал на чиновника заявление в полицию

Сбитый главой Донецка Юрием Тарасенко мужчина подал заявление в полицию. Сообщил "КП-Ростов-на-Дону" источник в правоохранительных органах.

Чиновник на своем автомобиле Nissan Terrana столкнулся с Kia Optima, за рулем которой находился 43-летний Дмитрий Федотов. Мужчина вышел разобраться с главой Донецка, но тот не пожелал даже выйти из машины, а прокатил обиженного автомобилиста на капоте своего авто.

На самом деле авария была пустяковой, но чиновник испугался встречи с сотрудниками ГАИ, потому что был не трезв, так как возвращался с банкета по случаю 25-летия гордумы. Поэтому он попытался скрыться с места происшествия, но полицейским удалось поймать его по горячим следам.

- Вы меня не трогайте, - заявил глава Донецка человеку, которого он сбил.

У водителя Kiа медики диагностировали сильный ушиб ноги. Мужчина подал заявление в полицию, сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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