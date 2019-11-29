2019-11-29T19:01:43+03:00
Общество

«У тебя счастье в глазах!»: Ростовчанка в инвалидном кресле покорила сердце красавца-спортсмена

Избранник оказался младше вице-мисс «Невской красы» на одиннадцать лет
Ольга ГОПАЛО
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Жизнь 31-летней ростовчанки Янины Серенко круто перевернулась как раз после того, как она потеряла возможность ходить.Жизнь 31-летней ростовчанки Янины Серенко круто перевернулась как раз после того, как она потеряла возможность ходить.Фото: Личный архив героя публикации
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Кто сказал, что инвалидное кресло - приговор?! Жизнь 31-летней ростовчанки Янины Серенко круто перевернулась как раз после того, как она потеряла возможность ходить. После жуткой автомобильной аварии девушка стала инвалидом, но жизнь подарила ей больше - возможность найти любимую профессию, попасть на международный конкурс красоты и даже встретить свою любовь.

Ростовчанка вошла в ТОП-3 самых красивых девушек международного конкурса. Фото: Личный архив героя публикации

Ростовчанка вошла в ТОП-3 самых красивых девушек международного конкурса.Фото: Личный архив героя публикации

«ПОЧУВСТВОВАЛА НЕВЕСТОЙ И ХВАТИТ»

Дорожное происшествие разделило жизнь Янины на «до» и «после». Тогда девушка работала специалистом первой категории в местном Управлении соцзащиты, училась в университете и не думала, что совсем скоро ее ждет совсем другая жизнь...

- По своей глупости села в машину с пьяным водителем, - вспоминает ростовчанка. - Как водится, результат не заставил себя долго ждать: авария, а я в больнице с переломом позвоночника.

Многочисленные массажи, курсы реабилитаций и ЛФК не давали должного результата. Через четыре года Янина поняла: ходить самостоятельно она уже не сможет. Но не захотела мириться с тем, что мир для нее ограничится четырьмя стенами маленькой квартиры в спальном районе. И, для начала, организовала в Ростове-на-Дону настоящий балл для девушек-колясочник с красивыми свадебными платьями, которые предоставил один из ростовских магазинов.

- Пока почувствовала себя невестой и хватит, - тогда признавалась она. - Да и на свою свадьбу я, пожалуй, выберу что-то простенькое. Как-то с возрастом к таким вещам относишься спокойнее. Но в будущем, конечно, хочется встретить человека и выйти за него замуж. Пока же мечта - реализовать себя, чтобы не зависеть ни от кого. В ближайших планах - поездка на конкурс красоты в Санкт-Петербург, а на следующий год — поступление в вуз.

Янина организовала бал невест в Ростове-на-Дону. Фото: Личный архив героя публикации

Янина организовала бал невест в Ростове-на-Дону.Фото: Личный архив героя публикации

«НА УЛЫБКУ МИР ОТВЕТИТ УЛЫБКОЙ»

Но именно этим баллом она доказала себе и другим: люди в инвалидных креслах могут жить полноценной жизнью и имеют на нее право. А еще, что мысли - материальны.

- Конечно, поначалу, тяжело привыкать к себе новому, - признается Янина. - Не каждый сможет. Есть те, которые ломаются. Но мне повезло: моя мама и поддерживала, и не давала расслабляться. И, если бы не мой характер, то сидела бы на попе ровно. Но тогда меня оставили в живых. И это был знак свыше: нужно что-то менять, а не сидеть и реветь. Мой девиз по жизни: «Улыбайся миру и он ответит тебе тем же». Срабатывает! Хочется жить на позитиве, потому что по-другому жить перехочется.

Как и планировала, Янина попала в Питер на международный конкурс красоты «Невская краса». За победу там боролись 27 участниц. В числе конкурсных испытаний - выход в национальных костюмах и вечерних платьях, видеовизитка и общий танец. А Янина вошла в тройку первых красавиц: ей достала вторая корона конкурса, а также титул «Мисс Темперамент».

- Когда на меня надели корону, я была самой счастливой на свете, - признается она.

В конкурсе принимали участие 27 девушек-красавиц. Фото: Личный архив героя публикации

В конкурсе принимали участие 27 девушек-красавиц.Фото: Личный архив героя публикации

«ЖИЗНЬ - НЕПРЕДСКАЗЕМАЯ ШТУКА»

Но, несмотря на свою любовь к красоте, девушка занималась еще и спортом - вначале баскетболом, потом участвовала в забегах на коляске, и даже прыгнула в тандеме с парашютом с высоты 3 300 метров. А, став инструктором по аэробике, своим примером стала показывать другим: барьеры — в голове. И речь не только о спорте. Буквально несколько дней назад красавица-спортсменка на своей странице в социальных сетях оставила такой пост:

- Жизнь - непредсказуемая штука, вроде ты и не ждешь, а она – бах, и приносит в твою жизнь человека, который становится тебе родным за малое количество времени. И не важен рост, возраст, внешность и статус... Важны лишь эмоции, которые ты испытываешь к нему. Смотря ему в глаза, прикасаясь к его рукам, лицу и телу. Важны мурашки по коже от одного его взгляда и его прикосновения к тебе. Прикосновения к твоей душе. Заботы о тебе.

Фото счастливая девушка опубликовала в соцсетях. Фото: Личный архив героя публикации

Фото счастливая девушка опубликовала в соцсетях.Фото: Личный архив героя публикации

«У ТЕБЯ СЧАСТЬЕ В ГЛАЗАХ»

«Комсомолке» Янина рассказала, что познакомилась с молодым человеком в Крыму, где учила других девушек-колясочниц аэробике. Ее избранник из Сочи - студент факультета «Физическая культура и спорт» и приехал туда же на практику. Кстати, разница в возрасте молодых людей не смущает: Янине - 31 год, а вот Николаю всего 20.

- Я свой возраст не скрываю, - говорит она. - Да и разве это имеет значение, когда людям хорошо вместе, а между ними есть доверие и теплота. Коля очень красивый. Я заметила его сразу, как только он зашел. Мы начали переглядываться, завязалось общение. Как вы заметили, у Николая нет ограничений - он передвигается сам. И это все предрассудки, что инвалиды должны встречаться с инвалидами! Все барьеры только в голове. Нужно просто расслабиться и получать от жизни удовольствие. Инвалидная коляска тормозит в первые минуты разговора, а после ты уже общаешься не с креслом, а с человеком и понимаешь, кто он для тебя. Мы также влюбляемся, женимся и рожаем. Он мне, кстати, как-то сказал: «У тебя - счастье в глазах!».

На днях Николай приезжает в Ростов-на-Дону, а на Новый год молодые люди уже планируют поездку в Москву.

- Живите одним днем, наслаждайтесь моментом и неважно, как все сложиться дальше, - говорит счастливая девушка. - Возможно, это на день, месяц, год или на всю жизнь... не имеет значения. Наслаждайтесь друг другом здесь и сейчас.

После жуткой автомобильной аварии девушка стала инвалидом, но жизнь подарила ей больше. Фото: Личный архив героя публикации

После жуткой автомобильной аварии девушка стала инвалидом, но жизнь подарила ей больше.Фото: Личный архив героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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