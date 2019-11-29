Проливной дождь припустит в Ростове после полудня: погода на 29 ноября
Очень теплая, но дождливая погода ожидает ростовчан в последнюю рабочую пятницу ноября.
Проливной дождь начнется в донской столице после полудня, а до этого будет сохраняться облачная погода. Температура воздуха с утра будет варьироваться от +4 до +6 градусов. Днем столбик термометра стремительно возрастет до отметки +8, а к вечеру опустится лишь на один градус.
Скорость ветра порывами будет достигать 5-9 метров в секунду. В течение дня его направление будет меняться с восточного на юго-восточное и обратно.
Атмосферное давление по-прежнему пониженное - 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 90-100%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, возможны лишь небольшие возмущения.
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ИСТОЧНИК KP.RU