2019-11-29T07:40:32+03:00
Общество

Проливной дождь припустит в Ростове после полудня: погода на 29 ноября

Столбик термометра достигнет отметки +8 градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
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Дождь снова испортит погоду в РостовеДождь снова испортит погоду в Ростове
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Очень теплая, но дождливая погода ожидает ростовчан в последнюю рабочую пятницу ноября.

Проливной дождь начнется в донской столице после полудня, а до этого будет сохраняться облачная погода. Температура воздуха с утра будет варьироваться от +4 до +6 градусов. Днем столбик термометра стремительно возрастет до отметки +8, а к вечеру опустится лишь на один градус.

Скорость ветра порывами будет достигать 5-9 метров в секунду. В течение дня его направление будет меняться с восточного на юго-восточное и обратно.

Атмосферное давление по-прежнему пониженное - 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 90-100%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, возможны лишь небольшие возмущения.

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В донской столице в ближайшие дни прогнозируют тепло и осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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