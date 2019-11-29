29 ноября 2019 года: 78 лет со дня первого освобождения Ростова-на-Дону

Нынешнее молодое поколение помнит этот день, зная о нем лишь из учебников по истории, а вот деды и прадеды никогда не забудут этого страшного, но победного дня.

Стоит отметить, что именно эта победа стала первым большим успехом Красной Армии в Великой Отечественной войне. Она вдохновила на победы и другие подразделения, у солдат появилась вера в то, что армию Гитлера можно и нужно остановить.

Несмотря на долгие оборонительные бои под Ростовом, появление фашистов 21 ноября 1941 года стало большой неожиданностью для горожан. Население было эвакуировано. Позже выяснилось, что гитлеровцам помогла диверсионная деятельность группы «Бранденбург». Немцы контролировали мосты и железнодорожный вокзал.

Основные силы гитлеровцев заходили с запада и северо-запада – через станицу Гниловскую и нынешнюю Комсомольскую площадь. Затем двигались в город по проспекту Буденновскому. Оккупация Ростова в 1941 году длилась всего восемь дней, но из-за жестоких расправ фашистов над мирным населением этот период в жизни города получил название «Кровавая неделя». Среди жертв фашистов в этот период был пионер-герой Витя Черевичкин, расстрелянный в парке имени Фрунзе за разведение голубей.

«Поздравляю вас с победой над врагом и освобождением Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Приветствую доблестные войска 9 и 56-й армий во главе с генералами Харитоновым и Ремезовым, водрузившие над Ростовом наше славное советское знамя», – поздравил тогда бойцов телеграммой главнокомандующий Иосиф Сталин.

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