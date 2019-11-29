Суд избрал меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области

Сегодня, 29 ноября, в Ленинском районном суде избирали меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской.

Напомним, в отношении нее, накануне, 28 ноября возбудили уголовное дело по статье 286 "Превышение должностных полномочий". Поводом для уголовного преследования стало нарушение антимонопольного законодательства.

В октябре УФАС обнародовала материалы проверки, согласно которым, есть подозрения на коррупционный сговор при заключении договора на утилизацию медицинских отходов.

Сегодня в Ленинском районном суде избиралась мера пресечения. Прокурор настаивал на том, чтобы отправить министра в СИЗО. Но адвокат, в свою очередь, отметил, что ее состояние здоровья не позволяет ей находиться в изоляторе. Судья принял решение отправить Татьяну Быковскую под домашний арест до 27 января 2020 года.

- Мы согласны с решением суда, хотя, конечно, нам не хотелось бы и домашнего ареста, но из двух зол выбирают меньшую, - прокомментировал решение суда адвокат.

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