2019-11-29T21:36:15+03:00
Происшествия

Суд избрал меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области

Татьяну Быковскую оставили под домашним арестом
Иван ТИМОФЕЕВ
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Татьяну Быковскую суд отправил под домашний арестТатьяну Быковскую суд отправил под домашний арест
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Сегодня, 29 ноября, в Ленинском районном суде избирали меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской.

Напомним, в отношении нее, накануне, 28 ноября возбудили уголовное дело по статье 286 "Превышение должностных полномочий". Поводом для уголовного преследования стало нарушение антимонопольного законодательства.

В октябре УФАС обнародовала материалы проверки, согласно которым, есть подозрения на коррупционный сговор при заключении договора на утилизацию медицинских отходов.

Сегодня в Ленинском районном суде избиралась мера пресечения. Прокурор настаивал на том, чтобы отправить министра в СИЗО. Но адвокат, в свою очередь, отметил, что ее состояние здоровья не позволяет ей находиться в изоляторе. Судья принял решение отправить Татьяну Быковскую под домашний арест до 27 января 2020 года.

- Мы согласны с решением суда, хотя, конечно, нам не хотелось бы и домашнего ареста, но из двух зол выбирают меньшую, - прокомментировал решение суда адвокат.

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Татьяне Быковской будут избирать меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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