«Это наша последняя надежда выжить»: Жительница Ростовской области берет ипотеку, чтобы спасти собак

Жительница Ростовской области решила взять ипотеку, чтобы спасти своих собак. Эльвира Хапалова уже подала документы в банк и верит, что ей не откажут.

- Это наша последняя надежда выжить, - горько вздыхает женщина.

Люди недовольны круглосуточным лаем и запахами от экскрементов животных.Фото: Личный архив героя публикации

ОСВОБОДИТЬ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО СОСЕДСТВА

«О величии страны и нравственном состоянии ее народа судят по тому, как в ней относятся к животным». Эта фраза принадлежит индийскому политику Махатма Ганди. Вот только в небольшом городке Батайск многие бы с ним поспорили.

В частности, соседи Эльвиры Хапаловой, которые подали на нее в суд. Батайчане утверждали: жить в соседстве со ста собаками просто невозможно - шум, лай, запахи. И потребовали освободить их от такого нежелательного соседства. Суд учел эти аргументы и встал на их сторону. Теперь Эльвира должна освободить дом от собак. Вопрос куда?

По ее словам, животные да еще и в таком количестве появились у нее не в одночасье. Долгие семь лет сердобольная батайчанка помогала «хвостикам», как она сама их называет. Многих вместе с ветврачами буквально вытаскивала с того света, других - кормит, лечит, стерилизует. С того самого решения суда прошло уже несколько месяцев. И вот теперь настало время решительных действий.

Женщина спасает несчастных животных несколько лет.Фото: Личный архив героя публикации

«НЕ МОГУ ЗАСТАВИТЬ ЛАЯТЬ РОМАНСАМИ»

- Меня продолжают штрафовать за невыполнение решения суда, - рассказала Эльвира. - Я не могу и не хочу больше биться и жить в постоянном страхе за своих «хвостов». Я не могу заставить своих питомцев гадить цветами и лаять романсами, но мои собаки сидят в своем дворе на закрытой территории, не бегают голодные по улицам, никого не пугают, не кусают, не размножаются и не разносят заразу. За семь лет я перетаскала на своих руках сотни собак на стерилизации! Вы только вдумайтесь: сколько щенков могло родиться и бегать по городу - два раза в год собака рожает их в среднем 12! Я не хочу жить рядом с чудовищами и не хочу общаться с приставами, потому что я никому ничего не должна, я ничего не украла и никого не убила.

Женщина признается, на всю эту борьбу нужны силы, время, здоровье и средства. Но уже ничего из вышеперечисленного нет.

- Некоторые мне пишут - вас никто же не просил это делать, это ваш выбор, - продолжает собеседница. - Еще и как просили - моя душа и моя совесть, и это моя гражданская позиция. Это нельзя выбрать - это или есть, или этого нет - мы все живем в обществе и нас всех касаются одни и те же общие проблемы.

Народ через суд требовал от зоозащитницы убрать четвероногих подальше — с глаз долой.Фото: Личный архив героя публикации

«ВОТ БЫ СЛУЧИЛОСЬ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО»

В итоге Эльвира решила взять ипотеку.

- Средств на приобретение чего-то нового у меня нет, - рассказала она. - Чтобы что-то купить, нужно продать дом, где мы находимся. Но оттуда нужно вывезти собачат. Чтобы их вывезти, нужно что-то купить. Прямо как в «Трое из простоквашино». Недавно я присмотрела старенький домик вдали от соседей, оформляю ипотеку, но вероятность того, что ее дадут под старый дом, не велика. Но это наша последняя надежда выжить.

Но даже несмотря на это сердобольная женщина верит в зимнюю сказку.

- Вот бы случилось предновогоднее чудо и кто-нибудь одолжил нам нужную сумму, я согласна даже под небольшой процент, выхода нет, я бы отдала после продажи дома, - делится она.

PS: Если вы хотите помочь женщине и ее собакам, ее телефон есть в редакции.