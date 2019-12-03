2019-12-03T07:29:29+03:00
Общество

Долгожданный снег выпадет в донской столице

Но пролежит он явно недолго, потому что вслед за ним пойдет дождь
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчане наконец дождались снегаРостовчане наконец дождались снега
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Сегодня, 3 декабря, в Ростове ожидается облачная погода без прояснений. Утром столбик термометра будет показывать -2…-3 градуса. Днем температура повысится до 0…+3, а к вечеру снова упадет до -1.

Что же касается осадков, то сегодня ростовчане смогут ненадолго узреть выпадение первого в этом году снега. Но счастье будет недолгим, потому что снег явно не превратится в сугробы, так как сразу вслед за ним пойдет дождь.

Ветер за сегодня сменит пять направлений: юго-восточное, южное, юго-западное, западное и северо-западное. Порывами ветер будет достигать 6-15 метров в секунду.

Давление упадет до 751 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 73 до 95%. По прогнозам синоптиков магнитных бурь пока не ожидается, лишь небольшие возмущения.

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Но погода на улице стоит явно не декабрьская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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