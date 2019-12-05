«Бьет - значит, любит?»: Ростовский психолог рассказала о подводных камнях в браке с иностранцем

На этой неделе убийство многодетной матери в Испании поразило многих. О том, почему русские женщины так стремятся замуж за иностранцев, как долго такой брак может продлиться и почему тема насилия в семье как никогда актуальна, говорим с психологом, членом Европейской ассоциации психотерапевтов Екатериной Трофимовой.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕИЗБЕЖНА»

- Конечно, в каждом таком случае надо разбираться индивидуально, и то, что произошло, - ужасное горе, которое постигло троих детей, - начала разговор специалист. - Но подобная история могла произойти не только в браке с иностранцем. Иной раз то, что творится за стенами соседней квартиры, остается загадкой и тайной на долгие годы. И для этого вовсе не обязательно уезжать в другую страну.

При этом в любом случае, если женина выходит замуж за иностранца, она находится в меньшей безопасности, чем если бы была у себя дома, где рядом есть и родные, и друзья. Ведь все эти факторы могут сдерживать агрессора, потому что он понимает: ответственность неизбежна.

- Но предпосылки трагедии могли же быть?

- Можно предположить, что будущая жертва насилия еще до того, как все произошло, так или иначе видела тревожные сигналы и понимала, что расставаться нужно. И, в принципе, СМИ писали о том, что она обращалась на горячую линию жертв насилия. Но часто женщины верят, что ОН все же исправится и все будет по-другому. Наверное, в этом и выражаются наши женская искренность, открытость, наивность, склонность к фантазированию и мечты, которые позволяют иной раз не видеть реальности.

Это и про ту культуру поведения с мужчинами, которая нередко была принята в семье, - когда один терпел и был так называемой жертвой, а другой занимал слишком много пространства. Как правило, дети так или иначе усваивают эту модель поведения и в дальнейшем могут столкнуться с подобным. У ребенка, зачастую, есть иллюзия того, что он защищен и может справиться с данной ситуацией. Она остается и тогда, когда он становится уже взрослым.

Иностранцы тоже мечтают встретить свою люовь в России.Фото: Олег ЗОЛОТО

ТОЛЬКО УВИДЕЛА - МЫСЛЕННО ВЫШЛА ЗАМУЖ, РОДИЛА И РАЗВЕЛАСЬ

- По-вашему, чем привлекательны иностранцы для русских женщин?

- Тем, что своих-то мы уже хорошо знаем. Бывает, одного взгляда достаточно, чтобы женщина нарисовала себе картину семейной жизни, мысленно развелась, оставила себе двоих детей, квартиру и гордо ушла с высоко поднятой головой. При этом даже не вступив с мужчиной ни в какие отношения. С иностранцем же другой эффект. Женщина видит перед собой замечательного и интересного мужчину с совершенно нетипичной наружностью. И ей легко увлечься и влюбиться, она снова переживает те наши 18 лет, когда чуть ли не в каждом можно распознать свою любовь на всю оставшуюся жизнь. То есть разница в менталитете и ценностях создает первоначальную иллюзию, что человек необычный и интересный, эдакий сказочный заморский принц.

- А по факту иначе?

- Бывает по-разному. Для многих само по себе очень привлекательно перебраться в страну с теплым климатом, более комфортную в экономическом плане, как принято считать. Но так ли это на самом деле - большой вопрос. Так же, как и русские, мужчины-иностранцы бывают жадные, ленивые, не хотят работать и зарабатывать. И тогда работать приходится женщине. Но иллюзия того, что за границей непременно ждет богатство, любовь и вечное счастье, существует. Обычно это история для девушек инфантильного склада, но на ее месте может оказаться и 30, и 40, и 50-летние женщины. И все для того, чтобы снова и снова рискнуть, бросить все и погнаться вслед за мечтой. И, кстати, многие добиваются успеха. Но не все.

- Могли бы привести пример?

- Иногда ситуация разворачивается не так сказочно. Моя знакомая дважды выходила замуж, переезжая в Америку и Австралию. И в обоих случаях при помощи полиции ей приходилось скрываться от супругов. Теперь она больше не доверяет благородной седине и выправке. Хотя с первого взгляда чувствовала любовь и доверие к этим людям. В реальности же оказалось, что ее фантазия о них и сам человек - две совершенно разные вещи. Повторюсь: обе эти истории могли бы закончиться плачевно, если бы она не успела обратиться в правоохранительные органы.

ЛЮБОВЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ТРЕБУЕТ МЕНЬШИХ УСИЛИЙ

- Но счастье все-такие есть?

- Конечно, есть. И вероятность обретения счастья с иностранцем такая же, как и с нашим соотечественником. Потому что нет национальных или языковых препятствий, есть разница в ценностях, готовность идти навстречу любимому человеку и меняться. Только эти качества делают семью крепкой и устойчивой. А еще - общность интересов, планы, мечты, ценности, увлечения, хобби, желания и умения уступать и поддерживать идею другого человека, быть опорой и поддержкой. При этом, как с мужской, так и с женской стороны.

Все эти качества создают благоприятную среду для того, чтобы формировалась любовь, росли дети и все было хорошо. Но, если говорить о браке с иностранным женихом, то вероятность разочарования больше.

- Почему?

- По той причине, что женщина не знает, с чем ей придется столкнуться, - с какими традициями, семейными обычаями и обрядами, разницей вероисповедания и взглядами на семейный бюджет. И когда это все радикально, то нужно иметь огромный запас любви: принимать не только нового человека, но и его родню, и всю его страну вместе с ним. Поэтому гораздо меньших усилий требует любовь, которая строится на своей земле.

- Но ведь есть в таких отношениях и плюсы?

- Безусловно. Например, женщина, оказавшаяся за границей, чувствует себя настолько беспомощной, женственной, милой и нуждающейся в поддержке, что мужчине трудно устоять, и он предлагает ей эту поддержку. И тогда она часто благодарна за то, что он помог ей обрести любовь и такую возможность, как укорениться в чужой стране. И в таком случае есть свои основания, чтобы такой брак был прочным и крепким.

Фото: ГОПАЛО Ольга

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ - ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ

- К слову, по погибшей матери в Испании объявили трехдневный траур. И многих наших соотечественников это очень удивило...

- Я бы объяснила это тем, что очень долгое время наша страна жила за железным занавесом, а система, которая имела крепкие и устойчивые границы, называлась авторитарным правлением. Исторические факты показывают то, что такой тип личности, как тиран, в нашей стране процветал, потому и отношения в семьях имели разный характер. Вспомните те же пословицы и поговорки: «Бьет - значит, любит» или «Милые бранятся - только тешатся». Они говорят о том, что русские люди слишком лояльны в этом вопросе. В том же воспитании детей частенько в ход шли ремень или прыгалка. Многие просто не понимают: а как по-другому? В той же Европе есть центры по защите семьи, которые пропагандируют ненасилие в семье и защищают женщин, оказавшихся в сложной ситуации.

- Но многие уверены, что они, наоборот, разрушают семью...

- Ситуации в последнее время показали, что не только нужно, но и очень важно иметь такую поддержку в виде специализированных центров. Потому что один из симптомов жертвы - необращение к психологам. Поэтому необходима профилактика подобного поведения, в том числе открытые лекции, диалоги и дискуссии, которые бы открывали женщинам весь ужас ее поведения. Ведь часто она не обращается, потому что ищет вину в себе, пытается разобраться с собой и пытается решить конфликтную ситуацию тем, что идет дальше на уступки. Но агрессор не отступает. И каждый последующий виток спирали становится еще более кошмарным, в том числе приводит к летальным исходам.

- Когда стоит насторожиться?

- Все начинается с криков, продолжается драками, но жертва надеется, что ей удастся образумить агрессора. Единственный правильный поступок в этой ситуации - это разрыв коммуникации. Европейский опыт показывает, что домашнее насилие - один из самых страшных видов, так как зачастую такие побои незаметны окружающим. Сама же жертва напугана, ее заставляют молчать, и никто не знает о том, что с ней происходит. А она редко просит помощи. На мой взгляд, необходимы навыки самообороны - как физической, так и психологической. А еще нужны знания, куда бежать, что делать и к кому обращаться. Пока же выживают самые сильные, ловкие и смелые, а те, кто не смог вовремя остановить этот процесс, оказался в такой ситуации, из которой невозможно выбраться. Но так быть не должно.

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