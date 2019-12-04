2019-12-04T07:59:08+03:00
Общество

Человек невиновен, пока его вина не доказана, - Василий Голубев об аресте Татьяны Быковской

Глава региона лично подписал соглашение с учредителем компании «Центр 100»
Иван ТИМОФЕЕВ
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Василий Голубев высказался об аресте Татьяны БыковскойВасилий Голубев высказался об аресте Татьяны Быковской
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Василий Голубев впервые высказался об аресте министра здравоохранения Татьяны Быковской.

Глава правительства Ростовской области отметил, что никаких вопросов к работе компании по утилизации медотходов «Центр 100 Ростов-на-Дону» не возникало. Об этом Василий Голубев рассказал ТАСС.

- Центр выполнял свои обязательства. Претензий не возникало, в том числе у контролирующих эпидемиологическую обстановку органов, - сообщил Голубев.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что центр по утилизации медотходов был создан в донском регионе с нуля. И он лично подписал соглашение с учредителем компании Александром Данченко в феврале 2017 года на Российском экономическом форуме в Сочи. Об этом есть информация на сайте «Центра 100 Ростов-на-Дону». Проект тогда вошел в сотню губернаторских инвестиционных проектов.

Позже ФАС обнаружила нарушения в проведении аукциона на утилизацию медотходов. По мнению работников службы, министерство здравоохранения и три ростовские больницы провели торги, и заранее договорились между собой и победителем аукциона, которым стал «Центр 100».

В связи с этим, 28 ноября глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская была задержана, а в компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» прошли обыски. Министра обвинили в превышении должностных полномочий.

Губернатор высказался и по этому поводу.

- С точки зрения законодательства человек невиновен, пока его вина в преступлении не доказана в порядке, предусмотренном законом. Это, напомню, принцип презумпции невиновности. Все рабочие вопросы Татьяна Быковская на посту министра решает оперативно и результативно, - выразил свое мнение глава региона.

Как будет обстоять ситуация с утилизацией медотходов теперь, губернатор сказать затруднился. Отметил только лишь то, что этот проект действовал в интересах жителей Ростовской области и доказал свою эффективность, поэтому он однозначно будет продолжен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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