2019-12-04T08:29:36+03:00
Общество

Легкий утренний снежок и вечерняя прохлада заставят ростовчан вспомнить о зиме

Днем столбик термометра не поднимется выше нуля градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчане вспомнили о зимеРостовчане вспомнили о зиме
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Зима стала постепенно приходить в донскую столицу. Об этом ростовчанам напоминают отсутствие плюсовых температур и припорошенная снегом земля.

В утренние часы столбик термометра будет держаться на отметке -2 градуса и идущие ранним утром на работу горожане еще застанут робко опускающи йся с неба снег. Днем температура поднимется лишь до 0 градусов. А к вечеру снизится до -2…-4 градусов.

В течение дня западный ветер будет сменяться северо-западным и обратно. Скорость его порывами будет достигать 7-10 метров в секунду.

Атмосферное давление постепенно придет в норму, а затем возрастет до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 58 до 81%. Магнитных бурь не ожидается, возможны лишь небольшие возмущения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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