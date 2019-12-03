Заждавшиеся снега ростовчане успели налепить снеговиков
Сегодня, 3 декабря, в Ростове выпал первый снег. Все соцсети пестрят фотографиями летающих «белых мух» и легкого покрывала, покрывшего землю.
Как только не пытались горожане порадоваться снегу. Писали надписи на машинах и асфальте, рисовали снежинки, а некоторые даже успели налепить снеговиков. Пусть они получились маленькие и невзрачные, но для донской столицы и это в последнее время - роскошь.
Снеговиков сфотографировали радостные горожане и выложили снимки в соцсети. Их с удовольствием прокомментировали пользователи соцсети.
«Неужели снег был утром?», «Когда только успели?! Я пока из стоматологии вышла, уже дождь шёл», «Недолог век ростовских снеговиков», - написали ростовчане.
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ИСТОЧНИК KP.RU