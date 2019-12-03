Заждавшиеся снега ростовчане успели налепить снеговиков

3 Дек. 22:02 2019-12-03T22:02:17+03:00

В Ростове за короткое время успели слепить снеговиков

Но потом пошел дождь – и все труды насмарку

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Сегодня, 3 декабря, в Ростове выпал первый снег. Все соцсети пестрят фотографиями летающих «белых мух» и легкого покрывала, покрывшего землю.

Как только не пытались горожане порадоваться снегу. Писали надписи на машинах и асфальте, рисовали снежинки, а некоторые даже успели налепить снеговиков. Пусть они получились маленькие и невзрачные, но для донской столицы и это в последнее время - роскошь.

Снеговиков сфотографировали радостные горожане и выложили снимки в соцсети. Их с удовольствием прокомментировали пользователи соцсети.

«Неужели снег был утром?», «Когда только успели?! Я пока из стоматологии вышла, уже дождь шёл», «Недолог век ростовских снеговиков», - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU