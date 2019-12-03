На трассе под Ростовом из-за выпадения снега стали страдать автомобили
Первые аварии из-за снегопада произошли на трассе под Ростовом.
Инцидент произошел недалеко от аэропорта «Платов». На снимках из соцсети видно, что пострадал в аварии легковой автомобиль Lada Largus. Вся передняя часть машины оказалась вдребезги разбита. Автомобиль получил сильные механические повреждения.
Сложно сказать врезался ли автомобиль в едущий впереди джип или же в отбойник, но восстановлению авто не подлежит. Проезжающие мимо очевидцы сфотографировали последствия аварии и выложили снимки в соцсети. Их незамедлительно прокомментировали пользователи.
«Аварии не из-за снегопада - а из-за отсутствия серого вещества...», «Потому что ещё полгорода на летней резине», «Слёт любителей летней резины», «Это и снегом нельзя назвать, а народ уже бьется. Водить не умеете - сидите дома. Если бы так водили в Сибири там бы стояли в пробках круглосуточно из-за ДТП», - написали ростовчане.
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ИСТОЧНИК KP.RU