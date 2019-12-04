2019-12-04T18:46:38+03:00
Общество

Дочь Татьяны Быковской устроила акцию за справедливость в соцсети

Пользователи очень тепло высказались о министре здравоохранения
Иван ТИМОФЕЕВ
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Дочь Татьяны Быковской попыталась воззвать к справедливости. Инстаграм: Юлии СоколовскойДочь Татьяны Быковской попыталась воззвать к справедливости. Инстаграм: Юлии Соколовской
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Проживая в Израиле, дочь Татьяны Быковской решила вступиться за мать и апеллировать мнением большинства.

На аватарке Юлии Соколовской стоит черная картинка с текстом «Мы ЗА министра здравоохранения». А в сторис у девушки уже более сотни положительных отзывов о министре здравоохранения Ростовской области. Практически на каждом из них запечатлена плачущая Татьяна Быковская.

Пользователи очень тепло высказались о ней и ее деятельности. Многие ростовчане даже обязаны Быковской жизнью. Один из пользователей рассказал историю мальчика из Славянска Жени Езикяна, которого вывезли из-под обстрела журналисты. Никому не удавалось найти свободной кареты скорой помощи, но медики боялись брать на себя ответственность. Когда же, наконец, звонок о несчастном мальчике поступил на телефон Татьяны Быковской, она за два часа нашла свободную машину. Только благодаря ей мальчик остался в живых.

- Я очень надеюсь, что это какая-то ошибка. Не может человек с таким большим сердцем пойти на преступление! Я вам ответственно заявляю, мальчик из Славянска живет и отмечает дни рождения, благодаря, в том числе, Татьяне Юрьевне Быковской! Я верю в правосудие и рассчитываю на доскональное расследование этого дела! – написал журналист Михаил Ракитский.

Множество слов поддержки получили родные Татьяны Быковской. Они очень надеются, что вскоре справедливость восторжествует и министр здравоохранения снова окажется на свободе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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