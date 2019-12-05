Небольшое потепление ожидается в Ростове 5 декабря

Легкое потепление ожидается в донской столице. Утром градусник покажет -4…-1. Днем столбик термометра поднимется уже до плюсовых отметок +1…+2. И даже к вечеру снижения температуры не предвидится.

С утра дороги будут слегка припорошены снегом. В течение суток ветер будет меняться с западного на юго-западный и обратно. Скорость его порывами составит 5-14 метров в секунду.

Атмосферное давление синоптики прогнозируют слегка выше нормы – 763-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 63 до 80%. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

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Днем столбик термометра не поднимется выше нуля градусов.