2019-12-05T07:54:07+03:00
Общество

Небольшое потепление ожидается в Ростове 5 декабря

Днем температура дойдет до плюсовых отметок
Иван ТИМОФЕЕВ
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Погода в донской столицеПогода в донской столице
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Легкое потепление ожидается в донской столице. Утром градусник покажет -4…-1. Днем столбик термометра поднимется уже до плюсовых отметок +1…+2. И даже к вечеру снижения температуры не предвидится.

С утра дороги будут слегка припорошены снегом. В течение суток ветер будет меняться с западного на юго-западный и обратно. Скорость его порывами составит 5-14 метров в секунду.

Атмосферное давление синоптики прогнозируют слегка выше нормы – 763-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 63 до 80%. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

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Днем столбик термометра не поднимется выше нуля градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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