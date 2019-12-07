Пасмурно и тепло: погода в Ростове на 6 декабря

Очень грустят ростовчане, когда даже в декабре в их южный город не приходит зима. О ней напоминают лишь редкие и кратковременные выпадения снега, что и смогут понаблюдать горожане сегодня ранним утром.

Температура воздуха до полудня будет держаться на отметках +1…+2. Во второй половине дня воздух прогреется до +4 градусов, а к вечеру столбик термометра снова опустится до отметок 0…+1. Синоптики обещают, что днем солнце на пару-тройку часов выглянет из-за туч, а ночью будет стоять совершенно ясная погода.

В течение дня ветер будет иметь преимущественно западное и юго-западное направление. Порывами его скорость будет достигать 7-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет оставаться слегка повышенным – 753-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 77-95%. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Небольшое потепление ожидается в Ростове 5 декабря.

Днем температура дойдет до плюсовых отметок.