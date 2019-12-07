2019-12-06T07:43:53+03:00
Общество

Пасмурно и тепло: погода в Ростове на 6 декабря

Температура воздуха поднимется до +4 градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
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Зима никак не приходит в донскую столицуЗима никак не приходит в донскую столицуФото: Ольга ГОПАЛО
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Очень грустят ростовчане, когда даже в декабре в их южный город не приходит зима. О ней напоминают лишь редкие и кратковременные выпадения снега, что и смогут понаблюдать горожане сегодня ранним утром.

Температура воздуха до полудня будет держаться на отметках +1…+2. Во второй половине дня воздух прогреется до +4 градусов, а к вечеру столбик термометра снова опустится до отметок 0…+1. Синоптики обещают, что днем солнце на пару-тройку часов выглянет из-за туч, а ночью будет стоять совершенно ясная погода.

В течение дня ветер будет иметь преимущественно западное и юго-западное направление. Порывами его скорость будет достигать 7-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет оставаться слегка повышенным – 753-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 77-95%. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

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Небольшое потепление ожидается в Ростове 5 декабря.

Днем температура дойдет до плюсовых отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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