2019-12-09T07:54:02+03:00
Общество

Утренним снегом порадует ростовчан первый день новой рабочей недели

Ветер сменит направление с северо-восточного на восточное
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Снежок покроет донской асфальт с утраСнежок покроет донской асфальт с утраФото: Ольга ГОПАЛО
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Новая рабочая неделя ростовчан порадует своих жителей легким утренним снежком.

Температура воздуха до полудня будет держаться на отметке -1. Идущие ранним утром на работу ростовчане А после двенадцати часов дня начнет колебаться между +1…+2. Но уже вечеру столбик термометра снова вернется на отметку -1.

Ветер сменит свое направление с северо-восточного на восточное. Но тепла в зимнее время Атмосферное давление в течение всего дня будет повышенным 756-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 92 до 100%. Магнитных бурь не ожидается, лишь небольшие возмущения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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