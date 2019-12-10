2019-12-10T07:47:02+03:00
Общество

Снег с утра и облачность днем: какая погода ожидает ростовчан 10 декабря

Температура весь день будет плюсовой
Иван ТИМОФЕЕВ
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Утренний снег взбодрит россиянУтренний снег взбодрит россиянФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В донской столице в течение суток 10 декабря будет сохраняться облачная погода и плюсовая температура воздуха.

В утренние часы, по прогнозам синоптиков, возможен небольшой снегопад. До полудня столбик термометра не сдвинется с нулевой отметки. Затем температура поднимется до +2 градусов, а к вечеру снизится до +1.

В течение дня ветер сохранит восточное направление. Скорость его порывами будет составлять 5-7 метров в секунду. Стоит отметить, что даже при такой погоде, автомобилистов будут подкарауливать ловушки: ранним утром – черный лед, затем – снегопад со льдом, до обеда – будет много снега и воды, после полудня дорога станет просто влажной, а к вечеру и вовсе высохнет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным – 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 94 до 100%. Магнитных бурь не ожидается и видимость на дорогах ограничивать ничто не будет.

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Ветер сменит направление с северо-восточного на восточное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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