2019-12-11T07:46:23+03:00
Общество

Облачная и теплая погода без осадков ожидает ростовчан 11 декабря

Прохладу будет давать лишь северо-восточный ветер
Иван ТИМОФЕЕВ
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Облачность ожидает ростовчан 11 декабря. Фото: соцсетиОблачность ожидает ростовчан 11 декабря. Фото: соцсети
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Ждущим снега к Новому году ростовчанам остается лишь мечтать. В донскую столицу снова пришли теплые деньки.

В утренние часы столбик термометра будет подниматься до +2…+3 градусов. Днем температура будет становиться еще выше и достигнет отметки +4 градуса. А к вечеру снова опустится до +2. В течение всего дня синоптики обещают облачную погоду без прояснений.

Прохладу будет приносить лишь северо-восточный ветер. В полдень он ненадолго сменится на восточный, а затем обратно. Скорость его порывами будет достигать 4-6 метров в секунду. До вечера ростовских автомобилистов ожидает немного влажная дорога. К вечеру асфальт высохнет и путь домой станет безопаснее.

Атмосферное давление будет слегка пониженным – 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 92 до 100%. Магнитные бури обойдут донскую столицу стороной, оставив лишь небольшие возмущения.

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Температура весь день будет плюсовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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