«В поликлинику с комфортом!»: В Дубовском районе прописалась технология бережливого производства

Сократить очереди и сделать посещение больницы более комфортным для пациентов - одна из задач национального проекта «Здравоохранение», который активно реализуют на Дону. И вот теперь проект «Бережливая поликлиника» внедрен и в поликлинике центральной районной больницы Дубовского района.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, проект направлен на создание комфортной и доброжелательной атмосферы, а также сокращение времени нахождения пациента в поликлинике за счет оптимизации уменьшения очередей и немедицинских процессов.

Так, система базируется на правильном расположении кабинетов правильной организации работы врачей, медицинских сестер и регистратуры. А четкая маршрутизация позволяет сократить время ожидания и хождения по коридорам в поисках нужного кабинета.

Система базируется на правильном расположении кабинетов правильной организации работы врачей, медицинских сестер и регистратуры. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РО.

Кроме того, посетителей поликлиники ждут хорошо читаемая цветовая система навигации, мониторы с графиком работы врачей и открытая регистратура. Здесь же организованы зона комфорта и игровая комната для детей.

А открытие кабинетов неотложной помощи позволило разделить поток пациентов: развести пришедших на прием или профилактический осмотр с теми, которые нуждаются в оказании неотложной помощи. В частности, кабинет неотложной помощи детям оборудован отдельным входом.

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Только в этом году инновационный проект будет разработан в 30 городах и районах региона. С недавнего времени, а точнее июля, все плюсы нововведений могут оценить жители города Новошахтинска, а теперь уже и Новочеркасска. С августа в детской городской больнице маленьких и взрослых посетителей поликлиники ждут открытая регистратура, электронные табло, удобные указатели, игровая зона и даже «парковка» для колясок. (подробности)

КСТАТИ

Проект «Бережливая поликлиника» стартовал в Новошахтинске

В городе Новошахтинске посетители детской городской больницы уже могут оценить все плюсы проекта «Бережливая поликлиника», благодаря которому посещение врачей стало более комфортным, атмосфера доброжелательнее, а время нахождения пациента в поликлинике - гораздо меньшим. Произошло это за счет оптимизации немедицинских процессов и уменьшения очередей. (подробности)