2019-12-12T07:47:59+03:00
Общество

Тепло и ветрено: погода в Ростове на 12 декабря

Скорость ветра будет достигать 10-11 метров в секунду
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове поднимется сильный ветер. Фото: мэрия Ростова-на-ДонуВ Ростове поднимется сильный ветер. Фото: мэрия Ростова-на-Дону
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К концу рабочей недели в донской столице становится все теплее и теплее. Все портит лишь постоянная сырость и туман.

12 декабря в Ростове вновь целый день простоит пасмурная погода, никаких прояснений не ожидается, но и осадков тоже не предвидится. В утренние часы температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки +2, а к вечеру похолодает до +1.

По прогнозам синоптиков северо-восточный ветер сменится восточным и порывами будет достигать 5-11 метров в секунду. Что же касается проблем для автолюбителей, до полудня им предстоит ездить по мокрой дороге, а видимость сократится до 17 километров.

Атмосферное давление будет слегка ниже нормы – 757-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 85 до 100%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, возможны лишь небольшие возмущения.

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Облачная и теплая погода без осадков ожидает ростовчан 11 декабря.

Прохладу будет давать лишь северо-восточный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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