Тепло и дождливо: рассказываем о погоде на 14 декабря

Как и всегда, погода вновь не благосклонна к ростовчанам. Всю неделю стояла отменная погода, а как только дело дошло до выходных, то с неба полил дождь.

Хотя, стоит отметить, что сегодня, 14 декабря, в донской столице станет еще теплее. Утром синоптики обещают температуру 0…+1. В дневные часы станет еще теплее и столбик термометра поднимется до отметки +3…+4 градуса. Такая температура продержится до самого позднего вечера. Но потепление не приносит удовольствия, когда приходит вместе с осадками, а уж тем более в выходной день. С неба до конца суток 14 декабря будет лить проливной дождь и выходить куда-то отпадет всякое желание.

Ситуацию усложнит и сильный восточный ветер. Его скорость порывами будет достигать 9-13 метров в секунду. Тяжело придется автомобилистам – на дорогах ожидается вода, сменяемая влажностью. Видимость тоже иногда будет сильно ограничена – порою до 2-4 километров.

Атмосферное давление по-прежнему остается пониженным – 753-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха в течение дня будет колебаться от 90 до 100%. К счастью, что ко всей непогоде не прибавятся магнитные бури.

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Сильный ветер и минусовая температура ожидаются в донской столице 13 декабря.

Ветер будет дуть с востока и порывами достигнет 13-15 метров в секунду.