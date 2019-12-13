2019-12-13T07:33:31+03:00
Общество

Сильный ветер и минусовая температура ожидаются в донской столице 13 декабря

Ветер будет дуть с востока и порывами достигнет 13-15 метров в секунду
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Облачная и ветреная погода продолжает стоять в РостовеОблачная и ветреная погода продолжает стоять в РостовеФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

Похоже, что в Ростове кто-то с нетерпением ждет Мэри Поппинс, потому что прохладный восточный ветер все усиливается и усиливается. Кроме того, падает и температура воздуха.

В утренние часы, по прогнозам синоптиков, столбик термометра будет колебаться на отметках -1…-2 градуса. После полудня немного потеплеет до +1…+2. К вечеру температура на градуснике остановится на отметке +1. Погода снова будет облачная, прояснений не ожидается.

В течение всего дня с востока будет дуть сильный ветер. Его скорость порывами будет достигать 10-15 метров в секунду. Резкое усиление придется на послеобеденное время, поэтому тем, кто сегодня работает, повезло больше всех.

Атмосферное давление по-прежнему будет пониженным – 754-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха в течение дня будет колебаться от 80 до 95%. Магнитных бурь на сегодня синоптики не обещают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тепло и ветрено: погода в Ростове на 12 декабря.

Скорость ветра будет достигать 10-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Лиза задыхается и плачет»: двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме – бывшей наркоманке
Девочкам приходится пить лекарства и общаться с психологом. Вместе с экспертами выясняем, можно ли пережить расставание с приемными родителями без последствий
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Новости 24
Резко возжелавший себя «похотливый самец» удовлетворялся в полной ростовской маршрутке
В Ростовской области почти месяц разыскивают 46-летнего Андрея Студеникина
«Зеленый щит» в скором времени появится вокруг Ростова-на-Дону
Мужчина убил незнакомого парня на улице в Ростове
Инструменты на 46 тысяч рублей украл с прошлой работы житель Ростовской области
Сгонять за алкоголем на угнанном тракторе решил житель Ростовской области
Гендиректора «Ростов Экспо» избили и ограбили в собственном доме
Ростовчане за год задолжали за воду более миллиарда рублей
«Аэрофлот» отказал пассажиру в полете из-за сломанного кресла и обманул трижды
«Опять безвкусица!»: «Цыганская» елка ростовчанки Анастасии Костенко возмутила подписчиков
Три с половиной года колонии строго режима получил экс-зам начальника ГУФСИН Сергей Ральников