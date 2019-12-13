Сильный ветер и минусовая температура ожидаются в донской столице 13 декабря

Похоже, что в Ростове кто-то с нетерпением ждет Мэри Поппинс, потому что прохладный восточный ветер все усиливается и усиливается. Кроме того, падает и температура воздуха.

В утренние часы, по прогнозам синоптиков, столбик термометра будет колебаться на отметках -1…-2 градуса. После полудня немного потеплеет до +1…+2. К вечеру температура на градуснике остановится на отметке +1. Погода снова будет облачная, прояснений не ожидается.

В течение всего дня с востока будет дуть сильный ветер. Его скорость порывами будет достигать 10-15 метров в секунду. Резкое усиление придется на послеобеденное время, поэтому тем, кто сегодня работает, повезло больше всех.

Атмосферное давление по-прежнему будет пониженным – 754-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха в течение дня будет колебаться от 80 до 95%. Магнитных бурь на сегодня синоптики не обещают.

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Скорость ветра будет достигать 10-11 метров в секунду.