Потепление до +9 градусов ожидается в Ростове

Теплая погода снова порадовала ростовчан своим визитом. Радостное настроение подпорчивает только проливной дождь, но и он сегодня будет временным явлением.

Неожиданное потепление в декабре поднимет настроение подмерзшим ростовчанам. Утром столбик термометра уже достигнет отметки +4…+5 градусов. После полудня синоптики обещают +7…+9 градусов. К вечеру температура упадет, но не намного – до +6…+7 градусов. До полудня будет лить проливной дождь, а потом распогодится и даже выглянет давно забытое солнышко.

Смена ветра произойдет дважды в течение дня. С утра он будет все еще восточным, после обеда сменится на юго-восточный, а к вечеру и вовсе станет теплым южным. Скорость порывами будет достигать 6-10 метров в секунду. Автомобилистов предупреждают об осторожности – с утра дороги будут мокрыми, но ближе к вечеру полностью высохнут. Видимость временами будет ограничена из-за дождя до 4-6 километров.

Атмосферное давление будет пониженным – 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 82 до 100%. Сильных магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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