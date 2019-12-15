В Ростове задержали помощника прокурора, оперативника и адвоката за попытку «замять» уголовное дело

В Ростове задержали помощника прокурора Первомайского района Антона Давыдкина.

Сотрудник правоохранительных органов был задержан на месте преступления - при получении крупной взятки. По предварительным данным, вместе с Давыдкиным задержаны адвокат и сотрудник уголовного розыска.

- Речь идет о посредничестве в закрытии уголовного дела, - добавил источник портала DonDay.ru. - Размер взятки составил 150 тысяч рублей.

Как сообщают ростовские СМИ, за крупную сумму задержанные должны были закрыть уголовное дело.

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