Самолет из Ростова-на-Дону не смог сесть из-за густого тумана в Омске

Вылетевший из Ростова в Омск самолет не смог сесть в аэропорту из-за плохих погодных условий.

Своевременно приземлиться в авиагавани принимающей стороны донскому борту авиакомпании «Азимут» помешал густой туман. Лайнеру пришлось лететь на запасной аэродром в Тюмень.

- Всего с утра задержаны четыре рейса - три из Москвы и один из Ростова-на-Дону. Всем самолётам пришлось приземляться в других городах. Борта авиакомпаний «Уральских авиалиний» из Домодедово и «Азимута» из Платова отправились в Тюмень. Ожидается, что в Омск они прибудут в ближайшие час-полтора, - сообщили наземные службы аэропорта в Омске.

Стоит отметить, что и в обратном направлении пассажиры вылететь не могут. Предположительно полеты в донскую столицу станут возможны не раньше 12 часов по московскому времени. Несколько рейсов отложены на более поздние часы.

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