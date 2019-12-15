Азовчанка Алина Санько не смогла получить титул «Мисс мира»

В Лондоне завершился один из самых популярных конкурсов красоты «Мисс мира». В нем приняла участие уроженка Ростовской области Алина Санько.

К несчастью, девушке из Азова не удалось дойти даже до полуфинала. Она вошла только в ТОП-12 мировых красавиц. В первый раз Алина появилась на сцене в роскошном синем платье известного российского дизайнера Игоря Чапурина. Жюри высоко оценили внешний вид дончанки.

Затем девушка решила показать свой родной российский колорит. Она вышла на сцену в русском народном костюме и кокошнике и исполнила зажигательный танец.

Напомним, что Алина Санько в этом году получила титул «Мисс Россия». Девушка еще совсем молода, ей всего 20 лет, она учится на архитектурном факультете Государственного университета по землеустройству в Москве. Также окончила режиссерские курсы, увлекается живописью. Скорее всего, красавица вновь попробует свои силы на конкурсе и, возможно, именно тогда ей и достанется желанная корона.

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