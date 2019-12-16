Пасмурно и дождливо: погода в Ростове-на-Дону на 16 декабря

Резкое потепление в середине декабря вызвало и радость, и шок горожан одновременно. Тепло – это хорошо, конечно, но под Новый год душа требует снежных сугробов и трескучего мороза. Но неизвестно, сколько еще ждать жителям донской столицы наступления зимы.

По прогнозам синоптиков, 16 декабря в Ростове ожидается переменная облачность – иногда с дождем, а иногда с появлением яркого солнца. Температура воздуха с утра дойдет до отметки +3…+5. Днем воздух погреется только до +6 градусов. А к вечеру столбик термометра опустится до +4…+5 градусов.

Ветер за сутки несколько раз сменит направление. С утра он будет теплым юго-западным, потом сменится западным, затем подует прохладный северо-западный. В дневное время суток ветер будет преимущественно западный, а к вечеру снова принесет тепло свежий и теплый юго-западный. Автомобилиста придется несладко – вода на проезжей части и влажная дорога будут мешать движению в течение всего дня, но видимость будет достаточно хорошая.

Атмосферное давление днем ненадолго придет в норму, а в течение дня будет варьироваться от 755 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 81 до 97%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается.

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