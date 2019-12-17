2019-12-17T07:37:19+03:00
Общество

Возможен дождь: небо над Ростовом вновь станет обложным

Похоже, теплая погода простоит в Ростове до конца недели
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове ожидается облачная и дождливая погодаВ Ростове ожидается облачная и дождливая погодаФото: "КП" Архив
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Солнце было недолгим гостем у ростовчан, а теперь небо вновь затянут серые пасмурные облака. Но даже несмотря на это, тепло из донской столицы уходить не спешит.

С утра синоптики прогнозируют ростовчанам +5…+6 градусов. В дневные часы столбик термометра махнет вверх до отметки +8. А к вечеру похолодает, но лишь на один градус и возможен дождь. В течение всего дня небо будет укутано облаками.

Ветер будет дуть достаточно теплый – юго-западный. Только лишь один раз утром он сменится на западный, но это ненадолго, потом он вернет все назад. Скорость ветра порывами будет достигать 7-10 метров в секунду. А вот на дорогах с утра будет роса и вода, но потом они немного подсохнут и останется лишь влажность. Видимость на дорогах будет отменная - 18-34 километра.

Атмосферное давление, наконец-то придет в норму и составит 761-762 миллиметра ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет держаться в промежутке от 83 до 97%. Возможны небольшие геомагнитные излучения.

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Атмосферное давление днем ненадолго придет в норму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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