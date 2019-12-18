Серые облака не спешат покидать донскую столицу

Еще один серый, пасмурный будний день простоит в Ростове-на-Дону. Синоптики предупредили о возможности дождя, но температура от этого не понизится – будет по-прежнему очень тепло.

С утра метеорологи прогнозируют ростовчанам +6…+8 градусов. В дневные часы столбик термометра температура слегка понизится до +7 градусов. К вечеру снова похолодает, но лишь на один градус и возможен дождь. В течение всего дня по небу будут плыть серые, угрюмые и нагоняющие тоску облака.

Ветер будет дуть достаточно теплый – юго-западный. Но чуть позже он сменится на западный и больше не будет менять направление до самого вечера. Скорость ветра порывами будет достигать 7-12 метров в секунду. А вот на дорогах с утра будет роса, но потом они немного подсохнут и останется лишь влажность, которая продержится в течение всего дня. Видимость на дорогах временами будет очень низкой – 500-800 метров.

Атмосферное давление снова немного снизится и составит 761-762 миллиметра ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет держаться в промежутке от 84 до 99%. Возможны небольшие геомагнитные излучения.

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