2019-12-19T08:52:38+03:00
Общество

Дождь и понижение температуры ожидают ростовчан 19 декабря

Столбик термометра опустится до +4 градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
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Погода в Ростове на 19 декабряПогода в Ростове на 19 декабряФото: Ирина ПОТЕРЯ
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К концу рабочей недели непривычно теплая для декабря погода стала потихоньку покидать донскую столицу. Понижение температуры начнется уже сегодня, 19 декабря. Но дождь, похоже, утихать не собирается.

С утра синоптики пообещали ростовчанам +6…+8 градусов. В дневные часы столбик термометра останется на отметке +7 градусов. К вечеру заметно похолодает до +4 градусов. Облачность будет преследовать горожан в течение всего дня, а около полудня еще и припустит дождь.

Ветер подует прохладный – с запада. Лишь один раз он сменит направление на юго-западное, но в течение нескольких часов все вернется обратно. Скорость ветра порывами будет достигать 9-13 метров в секунду. А вот на дорогах все относительно хорошо - с утра будет влажно, но потом, после полудня асфальт немного подсохнет, а к вечеру вновь покроется росой. Видимость на дорогах временами будет очень низкой и составит всего 700 метров.

Атмосферное давление снова немного снизится и составит 759-761 миллиметр ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет держаться в промежутке от 88 до 99%. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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